        Son yağışlar Hasanlar Barajı'nı doldurdu

        ÖMER ÜRER - Düzce'de tarım arazilerindeki sulama faaliyetlerinde önemli rol oynamasının yanı sıra İstanbul'a içme suyu temini sağlayan Hasanlar Barajı, son yağışlarla suya doydu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Son yağışlar Hasanlar Barajı'nı doldurdu

        ÖMER ÜRER - Düzce'de tarım arazilerindeki sulama faaliyetlerinde önemli rol oynamasının yanı sıra İstanbul'a içme suyu temini sağlayan Hasanlar Barajı, son yağışlarla suya doydu.

        Sulama ve taşkın kontrolü amacıyla 1972'de Yığılca ilçesi Küçük Melen Çayı üzerinde inşa edilen baraj, 80 metre yüksekliğe ve 1 milyon 651 bin metreküp su kapasitesine sahip.

        Bu özelliğiyle kentte bulunan 2 aktif barajın büyüğü olan Hasanlar Barajı, 26 bin 450 hektarlık alana sulama hizmeti veriyor.

        Düzce Ovası'nda yürütülen tarımsal faaliyetlere önemli katkı sağlayan baraj, aynı zamanda Melen Havzası içerisinde yer almasıyla İstanbul'un içme suyu ihtiyacının da bir bölümünü karşılıyor.

        Kentte aktif tarım yapılan 30 bin dönüm arazinin yüzde 45'ine su temin eden barajda doluluk son yağışlarla yüzde 100'e ulaşırken, baraj gölü alanının ocak ayında aldığı yağış miktarı son 35 yılın aynı dönemine göre 3 katına çıktı.

        İlkbahar aylarında alınacak yağışlarla Hasanlar Barajı'nda su sıkıntısı beklenmiyor.

        - "Yağışın miktarı değil, yeryüzüne düzenli inmesi doğa için daha faydalı"

        Düzce Üniversitesi Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Yıldız, AA muhabirine, yağışın miktarının değil, yeryüzüne düzenli inmesinin doğa için daha faydalı olduğunu söyledi.

        Yağışın aniden yağarak yüzeysel kalmasının bitkilere yararının olmadığını hatta zarar verdiğini anlatan Yıldız, "Yağış miktarına bakacak olursak bu yıl hiç kuraklığın olmaması gerekiyor. Bu yılki toplam yağış oranlarına bakarsak şu an iyi gibi görünüyor ama bitki örtüsü açısından bu yıl kuraklık olmayacak diyemem. Şu an yağış kesilir ve nisan, mayıs ve haziranda yağış hiç olmazsa yine kuraklık geçirebiliriz." diye konuştu.

        Akademisyenler olarak saha çalışmalarında yağış oranlarından ziyade, yağış dağılımına daha fazla önem verdiklerini dile getirerek, "Yağışın zamansal olarak nasıl dağıldığına daha çok önem veririz. Bu ekonomideki toplam gelir gibi bir şeydir. Gelirin büyük kısmı bir noktaya gider, diğer kısımlar düzgün dağılmazsa yine refah düzeyi yükselmez. Doğada da durum bu şekildedir. Yağışın toplamı önemlidir fakat resmin tamamını göstermez. Aralıktan şubat sonuna kadar olan yağış seyri, nisanda ve mayısta devam ederse özellikle bitkilerin büyüme döneminde su bakımından bolluk görebiliriz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

