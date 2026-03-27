        Adalet Bakanı Gürlek, Düzce Valiliği ziyaretinde konuştu:

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Yargının daha hızlanması, özellikle hukuk güvenliğinin sağlanması için güncel sorunları sahadan alarak daha sonra kanunlaştırma çabasına giriyoruz." dedi.

        Giriş: 27.03.2026 - 13:36 Güncelleme:
        Programı kapsamında Düzce'ye gelen Bakan Gürlek, Valiliği ziyaret etti.

        Gürlek'i, Vali Mehmet Makas, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu, kent protokolü ve valilik personeli karşıladı.

        Valilik Şeref Defterini imzalayan Gürlek, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Gürlek, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Düzce'nin Batı Karadeniz ile Marmara arasında, yeşille mavinin buluştuğu köprü olduğunu söyledi.

        Ziyaretine değinen Gürlek, "Düzce'de özellikle adli anlamda hakim ve savcı arkadaşlarımızı ziyaret etmek, Çilimli Cezaevini ziyaret etmek ve yerinde eksiklikleri görmek ve arkadaşlarımızla istişare etmek için ziyaret yaptık. Bakan olduktan sonra Düzce benim üçüncü ziyaretim. Özellikle depremden sonra Düzce'de Adalet Sarayımız yeni, güncel ve teknolojiye uygun, yaşanılabilir inşa edildi. Bunu da yerinde inceleyeceğiz." diye konuştu.

        Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde Türkiye Yüzyılı'nın adaletin yüzyılı olacağını söylediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:


        "Bu konuda da zaman zaman 12. Yargı Paketiyle ilgili bazı düzenlemeleri açıklıyorum. Bu ziyaretlerimizin amacı; sahada bizzat gözlemlerimizi yasal statüye dönüştürmek. Burada hakim ve savcı arkadaşlarımızı, daha sonra baro ziyaretimiz de olacak. Barodaki avukat arkadaşlarımızla istişare ederek, yargının daha hızlanması, özellikle hukuk güvenliğinin sağlanması için güncel sorunları sahadan alarak daha sonra kanunlaştırma çabasına giriyoruz. Bu ziyaretimiz de inşallah faydalı olacak."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        NYT: Suudi Arabistan ABD'nin saldırıları artırmasını istiyor
        NYT: Suudi Arabistan ABD'nin saldırıları artırmasını istiyor
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Eşi ve oğlu öldürülen kadın: Çocuğum kaçarken tetiğe bastı!
        Eşi ve oğlu öldürülen kadın: Çocuğum kaçarken tetiğe bastı!
        Montella, tabuları yıka yıka gidiyor!
        Montella, tabuları yıka yıka gidiyor!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        5G destekli akıllı ulaşım koridoru hayata geçiriliyor
        5G destekli akıllı ulaşım koridoru hayata geçiriliyor
        "Alışık değilim"
        "Alışık değilim"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        "Hazırlıklara başlayın"
        "Hazırlıklara başlayın"
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        "Başkası büyütsün diye doğurmadım"
        "Başkası büyütsün diye doğurmadım"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Adalet Bakanı Akın Gürlek Düzce'de Bakan Gürlek ilk ziyaretini Düzce Valili...
        Adalet Bakanı Akın Gürlek Düzce'de Bakan Gürlek ilk ziyaretini Düzce Valili...
        Arıcılık olimpiyatlarının Düzce'de yapılması hedefleniyor
        Arıcılık olimpiyatlarının Düzce'de yapılması hedefleniyor
        Düzce'de dönel kavşakta çarpışan otomobillerden birinin devrilmesi kamerada
        Düzce'de dönel kavşakta çarpışan otomobillerden birinin devrilmesi kamerada
        Liselilerden oluşan tiyatro grubu köy okullarında sahne alıyor
        Liselilerden oluşan tiyatro grubu köy okullarında sahne alıyor
        Toprağa düşen umut: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e ağaç bayramları
        Toprağa düşen umut: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e ağaç bayramları
        Öğrencilere iş arama beceresi Etkili özgeçmiş hazırlama önemli
        Öğrencilere iş arama beceresi Etkili özgeçmiş hazırlama önemli