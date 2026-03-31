        Düzce'de "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliği düzenlendi

        Düzce'de "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 15:49 Güncelleme:
        Düzce'de "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliği düzenlendi

        Düzce'de "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Düzce Üniversitesinden (DÜ) yapılan açıklamaya göre, DÜ Sürdürülebilirlik Ofisi, Sürdürülebilirlik ve Yeşil Kampüs Topluluğu (DÜSÜYET) ve Düzce Gençlik Merkezi'nce düzenlenen etkinlik, DÜSÜYET Başkan Yardımcısı Hafizenur Dereli'nin "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık" konulu sunumuyla başladı.

        Dereli, küresel iklim krizinin etkilerini azaltmada "sıfır atık" felsefesinin hayati rol oynadığını belirterek, 30 Mart'ın bu bilincin yaygınlaşması için dünya genelinde milat olduğunu kaydetti.

        Geleneksel El Sanatı Eğitmeni Hazerfen İbrahim Sami Özen de kağıdın tarihsel serüveni hakkında katılımcıları bilgilendirerek, kağıdın medeniyet tarihindeki yerini anlattı.

        DÜ Sürdürülebilirlik Ofisi Sıfır Atık Komisyon Üyesi Dr. Oğuz Şahiner, "Uluslararası Sıfır Atık Günü" gibi özel günlerin toplumsal bilinci pekiştirmek için fırsat olduğunu bildirdi.

        DÜ Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatör Yardımcısı Araştırma Görevlisi Özcan Akın da usta öğreticilerin bilgi birikimiyle gençlerin enerjisini birleştiren etkinliklerin, çevre bilincini kalıcı hale getirdiğini ifade etti.

        Teorik bilgilerin ardından Geleneksel Ebru Sanatı Eğitmeni Mustafa Yaldız tarafından uygulamalı eğitim verildi.

        Yaldız'ın rehberliğinde gerçekleştirilen atölyede, atık kağıtların geri kazanım süreçleri geleneksel zanaat teknikleriyle birleştirildi.

        Atölye kapsamında kullanılmış kağıtlar hamur haline getirilerek yeniden kağıt üretimi yapıldı.

        Etkinlik, katılımcıların ürettiği yeni kağıtların sergilenmesi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

