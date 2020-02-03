Ruandalı öğrenciler Akçakoca'da

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz Ruandalı öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye'de okuyan ve genel kurul için Düzce Üniversitesinde bir araya gelen 140 Ruandalı öğrenci Akçakoca Belediyesi tarafından ağırlandı. Akçakocaa Belediyesi nikah salonunda öğrencilerle bir araya gelen Başkan Yanmaz, "Hepinizi burada görmekten çok mutluyuz.İnşallah Akçaoca'yı sevmişsinizdir. Sizleri ağırlamaktan çok memnunuz inşallah gelecek yıllarda daha kapsamlı bir şekilde irtibata geçerek farklı organizasyonlarda da belediye olarak her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi isterim. Tekrar hoş geldiniz diyorum. İki ülke arasındaki dostluğu canı yürekten kutluyorum" dedi.

DÜZCE 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:34

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:13

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:16

YATSI 19:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.