Düzce Nüfusu belli oldu Merkez ve Gümüşova’da artış, diğer ilçelerde azalış oldu

– Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını açıkladı. ADNKS sonuçlarına göre Düzce nüfusu 4 bin 322 kişi artarak 392 bin 166’ya ulaştı.

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre, Düzce Nüfusu 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle 392 bin 166 kişi olurken yıllık nüfus artış hızı yüzde 11.1 oldu. İl ve ilçe merkezinde artan Düzce merkez nüfusu 247 bin 419’a yükselirken, Gümüşova’da da nüfus sayısı arttı. Diğer ilçelerde ise nüfus azalmaya giderken, en çok göç veren ilçe Yığılca oldu. Buna göre, Düzce Merkez 6 bin 789 göç alarak 247 bin 419’a, Gümüşova 195 göç alarak 15 bin 842’ye yükseldi. Cumayeri 246 göç vererek 14 bin 649’a, Akçakoca 207 göç vererek 38 bin 639’a, Çilimli 290 göç vererek 19 bin 976’ya, Gölyaka 174 göç vererek 20 bin 179’a, Kaynaşlı 318 göç vererek 20 bin 454’e ve Yığılca bin 424 göç vererek 15 bin 8’e düştü.

DÜZCE 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:29

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