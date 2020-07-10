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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce Belediye Başkanı Özlü muhtarlarla bir araya geldi

İHA

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, muhtarlarla yaptığı toplantıda toplu taşımada 21 Ağustosta yeni bir dönemin başlayacağını, yeni sanayi sitesinin bu yıl temelinin atıcağını ve modern çöp tesisinin faaliyete geçeceğini söyledi.

Düzce Belediye Başkanı Özlü muhtarlarla bir araya geldi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, muhtarlarla yaptığı toplantıda toplu taşımada 21 Ağustosta yeni bir dönemin başlayacağını, yeni sanayi sitesinin bu yıl temelinin atıcağını ve modern çöp tesisinin faaliyete geçeceğini söyledi.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Mahalle Muhtarlarıyla bir araya gelerek belediyenin yaptığı hizmetler hakkında bilgi verdi.
Bahçeşehir Bölgesi Erguvan Tesislerinde gerçekleştirilen muhtadrlarla düzenlenen istişare toplantısında konuşan Başkan Faruk Özlü, “Mahallelerimize, şehrimizin güzel insanlarına, en güzel hizmeti sunmak amacıyla belli aralıklarla muhtarlarımız ile bir araya geliyorduk fakat korona virüs salgını münasebetiyle toplantılarımıza ara vermek durumunda kaldık. İnşallah yeni normalleşme dönemi ile beraber bundan sonra her ayın ilk haftası bir araya gelerek istişarelerimizi gerçekleştireceğiz” dedi.

“Muhtarlarımız bizim için çok önemlidir”
Başkan Dr. Faruk Özlü, Düzce Belediyesi olarak vatandaşların refah seviyesini yükseltmek ve Düzce’de yaşamaktan mutlu olabilmeleri için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade ederek, “Muhtarlıklar bizim için çok önemlidir. Bir mahallenin neye ihtiyaç duyduğunu, ne istediğini, ne gibi sorunları olduğunu en iyi bilecek kişi o mahallenin muhtarıdır. Mahalle sakinlerimizle belediyemiz arasında köprü oluşturan muhtarlarımız vatandaşların isteklerini ve taleplerini bize aktarıyorlar. Bizde hızlı bir şekilde bölgenin ihtiyaçlarını yerine getirmeye çalışıyoruz. Şimdiye kadar muhtarlarımızdan gelen talepleri belediyemizin imkânları doğrultusunda çalışarak yerine getirmeye özen gösterdik. Bizim işimiz vatandaşımızın işini kolaylaştırmaktır ve bunun için buradayız. Bir yandan buradaki işlerimizi takip ederken bir yandan da hazırladığımız projeleri bakanlıklara sunarak destek alma çabası içindeyiz. Kısa zaman içerisinde söz verdiğimiz projeler hakkında ilerlemeler kat ettik. Proje kitapçığında yer alan hizmetlerimizi 5 yıl içinde tamamlayacağız sözünü verdik. İlk yılımız planlama ve programlama olarak geçirdik. Bundan sonraki yıllarda da uygulamaya geçireceğiz. Proje kitapçığında yazdığımız her projeyi başlattık” ifadelerinde bulund.

Belediyenin yapmış ya da yapacak olduğu faaliyetler hakkında bilgiler de veren Başkan Özlü, “İcraat yaparken, işlerimizi yaparken öncelikli olanları bilmemiz gerekiyor. En acil hangisi, en önemli hangisi, bu önceliklendirmeyi de sizlerle beraber yapacağız. Her şeyi bir anda yapamayız. Her şey bir anda olmaz. Öncelik sırasına göre planlayarak yapmak gerekir. Birkaç bilgilendirme yapıp daha sonra sözü size vereceğim. Bütün birim müdürleri burada, birincisi bu geçen sene yıktığımız parklar, bu parkları bu sene yapacağız. Arkadaşlar bu parklar da TOKİ eliyle bir proje ihalesi yapıldı, teslim edildi. İnşaat ihalesi yapıldı. İhalelerin süreleri var 45 gün askıda kalması gerekiyordu. Bütün bu süreler bitti. Bende emin olun en az on defa TOKİ başkanıyla, en az 5 defa da Çevre Bakanıyla konuştum. İki konu vardı. Birisi parklar, diğeri Küçük Sanayi Sitesinin taşınmasıydı. Bu sene parkımızı yapıyoruz. Bizden bir kuruş para çıkmıyor. Yaklaşık 10 Milyon civarında bunun bir maliyeti var. Bu sene sizler bu parkların bittiğini göreceksiniz. On defa düşünüp bir defa adım atmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Toplu taşımada 21 Ağustos’ta yeni bir döneme başlıyoruz
Başkan Özlü, toplu taşıma yeniliklere gittiklerini belirterek “21 Ağustos’ta Düzce deki mevcut belediye otobüslerimizin tamamını kaldırıyoruz. Yerine 8 tane 12 metre, 114 tane 6 metre otobüs koyuyoruz. Dolayısıyla bu sistemin değişmesi, yenilenmesinde birkaç amacımız var. Bunlardan bir tanesi belediyemiz her yıl 10 milyon zarar ediyor. Toplu taşımadan hem memnuniyetsizlik var hem de belediye olarak üstüne para ödüyoruz. Vatandaş memnun değil, birde üstüne para ödediğimiz bu sistemi değiştiriyoruz. Yepyeni sıfır araçlarla Düzce’de yeni hatlarımızla, toplu taşıma sistemimizi değiştiriyoruz. Yeni araçlarımız büyük değil 6 metre çünkü arkadaşlar, 12 metre aracın km başına maliyeti 4 TL, buna her şey dahil şoför, mazot, bakım vs. 6 metrelik araçta ise yaklaşık 2 TL yani yarı yarıya fark var. Ve bu araçlar 17+3 oturarak vatandaşlarımız Düzce’de seyahat edecekler. Bu araçların sahibi Düzceli olacak esnafımız olacak. Belediyemiz 114 kişiyi iş sahibi yapmış oluyor. Bu projede ayda 20 bin TL gelir garantisi veriyoruz. Düzcemize hayırlı olsun” diye konuştu.

“Modern bir çöp tesisi kuruyoruz”
Belediye Başkanı Faruk Özlü, bu yıl sonuna kadar çöp tesisinin faaliyete geçeceğini işaret ederek “Arkadaşlar yine altını çizmek istediğim önemli işlerden bir tanesi de çöp konusu, modern bir tesis şuan da kuruluyor. Bu yılsonuna kadar çöp tesisi faaliyete geçecek. Düzce’de yıllardır kronikleşmiş olan sorun bu tesis ile çözüme kavuşacak. Girdisi çöp, çıktısı gübre, kum ve enerji olan bir tesis kuruyoruz” dedi.

“Yeni sanayi sitesinin temelini bu yıl atacağız”
Başkan Özlü, yeni sanayi sitesinin temelinin bu yıl atılacağını belirterek “Yine önemli bir konulardan bir tanesi olan sanayi sitesi ile ilgili olarak da şuanda TOKİ bizim gösterdiğimiz arazi üzerinde, verdiğimiz projeler üzerinde detaylı çalışmalar yapıyor. Bu sene mevcut sanayi sitesinin taşınmasıyla ilgili TOKİ, Yeni Sanayi Sitesi’nin temelini atacak. Küçük Sanayi Sitesi’nin arkasına modern bir sanayi sitesini inşa edeceğiz” ifadelerinde bulundu.
Erguvan tesislerinde gerçekleştirilen Başkan Yardımcılarının ve Birim Müdürlerinin de katıldığı istişare toplasında tüm mahalle muhtarlarının talep ve görüşlerini tek tek dinleyerek not alan Başkan Özlü, sorulara ve taleplere ilgili yetkililer aracılığıyla cevap vererek, toplantıya katılan Başkan Yardımcılarına, Birim Müdürlerine ve Mahalle Muhtarlarına çok teşekkür etti. Toplantıya katılan muhtarlar ise hizmet etmek için hep birlikte çalışacaklarını ifade ederek, Başkan Özlü’ye ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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