Düzce’de 3 bant bilardo eğitimleri başladı

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– Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde 3 Bant Bilardo eğitimleri başladı.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü çocuklar ve gençlerin spor yapması için çalışmalarına hız veriyor. Korona virüs tedbirlerini üst seviyede tutarak çocukların ve gençlerin spor yapması için salonlarını açtı. Düzce Kalıcı Konutlar Gençlik merkezinde antrenör Emrullah Başeğmez önderliğinde 3 Bant Bilardo eğitimi başladı.

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