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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BELMEK 35, çocuk kulübü 19 branş ile hizmet verecek

İHA

BELMEK 35, çocuk kulübü 19 branş ile hizmet verecek

Dünya genelinde büyük bir tehdit unsuru haline gelen korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında eğitimlerine ara verilen Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) ile Çocuk Kulübü eğitimleri 18 Ocak Pazartesi günü itibariyle yeniden başlıyor.
Düzce Belediyesi Kültür Müdürlüğü Bünyesinde çalışmalarını sürdüren BELMEK ve Çocuk Kulübü, 18 Ocak Pazartesi günü itibariyle faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek. Çocuk kulübü, Cumhuriyet Mahallesi Kapalı Pazaryeri ve Aile Yaşam Merkezi’ndeki yerinde Robotik Kodlama, Fen Bilimleri, Matematik, Değerler Eğitimi, Görsel Sanatlar, Tasarım Atölyesi, İngilizce, Fiziksel Gelişim, Karikatür, Bağlama, Piyano, Gitar, Sahne Sanatları, Çocuk Korosu, Modern Dans, Keman, Ritim, Jimnastik (46 Yaş), Bale (46 Yaş) branşları ile çocuklara koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler eşliğinde eğitim verecek.
BELMEK ise 60 yaş altındaki kursiyerlerin katılımıyla Mefruşat, El Nakışı, İğne Oyası, Tel Kırma, Örgü, Giyim, Pasta, Yemek, Çini, Çömlek, Seramik, Resim, Karikatür, Gitar, Bağlama, Kemane, Kemençe, İngilizce, Almanca, Arapça, Osmanlıca, Kur’anı Kerim, İşaret Dili, OkumaYazma, Diksiyon, Drama, Sahne Sanatları, Yönetici Asistanlığı, Geri Dönüşüm, Modelistlik, Minyatür, Hat, Tezhip, Fotoğrafçılık, Değerler Eğitimi alanlarında oluşturulan 35 kurs ile Düzcelilerin hem meslek edinmesi hem de yeteneklerinin geliştirilmesi adına çalışmalarına yeniden başlayacak.
Ayrıca, Çocuk kulübü, Cumhuriyet Mahallesi Kapalı Pazaryeri ve Aile Yaşam Merkezi’nde bulunan spor salonu da 14 Ocak Perşembe günü itibariyle hizmete açılarak, bayanlara yönelik sportif faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek.

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