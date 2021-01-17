TEM Otoyolu kar nedeniyle trafiğe kapandı D-100'de yaklaşık 32 kilometre araç kuyruğu oluştu

Düzce’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Gölyaka ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Düzce’de etkili olan kar yağışı, kent genelinde trafiği olumsuz etkiledi. Bununla birlikte Gölyaka TEM Otoyolu İstanbul istikametinde yol tamamen karla kaplı olduğu için trafiğe kapatılırken, D100 Karayolu’nda ise araç yoğunluğu oluştu. Yoğunluktan dolayı trafik durma noktasına geldi. Hendek bölgesi yakınlarında yoğun kar sonrasında bir tırın makaslamasının ve bazı araçların kaza riskiyle karşı karşıya kalmasının ardından TEM Otoyolu’na araç girişine izin verilmediği öğrenildi. Öte yandan D100 Karayolu üzerinde ise yaklaşık 32 kilometre araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 6 saattir ekipler, yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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