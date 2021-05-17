Ambulans helikopter, kazada yaralanan kadın için havalandı

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) DÜZCE´de trafik kazasında yaralanan Sebahat B. (52) hava ambulansı ile Ankara'ya sevk edildi.

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Düzce geçişinde meydana geldi. Kazada yaralanan Sebahat B.´ye Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´nde ilk müdahalede bulunuldu. Kalçasında kırıklar olan Sebahat B. için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter istendi. Düzce Üniversitesi´nin stadına inen helikopter ambulans Sebahat B.'yi tedavisi için Ankara´da bir hastaneye götürdü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-05-17 17:56:34



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