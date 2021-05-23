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Akçakoca ilçe müftüsü hakkında soruşturma başlatıldı 

DHA

Akçakoca ilçe müftüsü hakkında soruşturma başlatıldı 


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´nin Akçakoca İlçe Müftüsü Şaban Soytekinoğlu, Cuma vaazında Selanik göçmenleri için, "Yüzde 90´ı sabetayist" ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında imada bulunurken, Düzce İl Müftülüğü ilçe müftüsü hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. 
Akçakoca İlçe Müftüsü Şaban Soytekinoğlu, bayram ziyareti için gittiği memleketi Sakarya´nın Karasu ilçesinde Cuma namazı kıldırdı. Müftü Şaban Soytekinoğlu, Cuma vaazında Filistin olayları ve Yahudilere değindi. Soytekinoğlu, Selanik göçmenleriyle ilgili olarak, "Yüzde 90´ı Selanik göçmeni ve sabetayist. Ne demek sabetayist? Müslümanlığa girmiş gözüken Yahudiler. Aslında Müslüman değil." ifadelerini kullandı. Soytekinoğlu, konuşmasının devamını Gezi olaylarına bağlayarak, "İstanbul´da Gezi olaylarında otellerinde barındıran kimdi? Gene Yahudilerdi. Şu an bir şirketin bir  takımın da başkanı" diyerek Ali Koç´u ima etti. 
Cami cemaati tarafından kayıt altına alınan Müftü Soytenikoğlu´nun vaazının sosyal medyada yayınlanmasının ardından özellikle Balkan dernekleri ve Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada tepki gösterdi.  
Düzce İl Müftülüğü tarafından sosyal medya üzerinden, "Akçakoca İlçe Müftüsünün "Selanik göçmenleriyle" alakalı sarf ettiği sözlerden dolayı soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" diye yazılı açıklamada bulunuldu. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-05-23 01:56:19

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