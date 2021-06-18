Açık kapı inşaatında yapılan çalışmalar incelendi

– Düzce Valiliği kampüsünde yapımı devam eden Açık Kapı Şube Müdürlüğü’nün hizmet binasındaki çalışmalar Düzce Valisi Cevdet Atay tarafından incelendi.

Düzce Valiliği pandemi öncesinde her ay düzenli olarak Açık Kapı etkinliği düzenliyor ve Vali Cevdet Atay başta olmak üzere üst düzey protokol üyeleri vatandaşlar ile bir araya geliyordu. Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantılar sonrasında Açık Kapı Şube Müdürlüğü’ne yeni bir hizmet binası yapım çalışmaları planlanmıştı. Valilik kampüsü içerisinde yer alan alanda Açık Kapı Şube Müdürlüğü hizmet binası yapım çalışmalarını Düzce Valisi Cevdet Atay beraberindeki heyet ile birlikte ziyaret etti. Alanda ayrıca Tapu Müdürlüğü’ne ek hizmet binasında da incelemelerde bulunuldu. Vali Atay incelemelerin ardından Nüfus Müdürlüğüne giderek vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

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