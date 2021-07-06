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Muncurlu gölet parka 3 gün süre verildi Düzce Belediyesi’nin kazandığı ihale sonrasında park gölete ekipler gönderildi

İHA

Muncurlu gölet parka 3 gün süre verildi Düzce Belediyesi’nin kazandığı ihale sonrasında park gölete ekipler gönderildi

– Düzce Belediyesi'nin ihalesini kazandığı Muncurlu C tipi mesire alanındaki işletmeye, boşaltması için 3 gün süre verildi.
Düzce Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan Muncurlu C Tipi mesire alanı ihalesini Düzce Belediyesi kazanmıştı. Muncurlu Park’ında bulunan işletmeye bugün sabah saatlerinde çıkması için tebligat yapıldı. Tebligatın ardından Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Düzce Belediyesi ve jandarma ekipleri bölgeye giderek işletmeciye alanı boşaltması gerektiği belirtildi. İşletme sahibi tebligatın sabah yapıldığını belirterek, 3 gün süre istedi. Yapılan görüşmelerin ardından işletmeye 3 gün süre verildi. 3 günün sonunda işletmeyi boşaltmadığı gözlemlenirse ekipler tarafından boşaltılacak ve ardından yıkımı gerçekleştirilecek.

Düzce Belediyesi bölgeye cazibe merkezi yapacak
Düzce Belediyesi, Muncurlu bölgesindeki 149 dönümlük alanı kapsayan arazi içerisinde spor tesis alanları, VİP misafirlere yönelik tesis, serbest oyun alanları, gözlem kuleleri, 2 bin kişilik amfi, piknik alanları, zipline hattı, otopark, lokanta ve düğün salonu ile bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek olan projeyi Düzcelilere kazandıracak.

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