Düzce'de ahır alev alev yandı 

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, ahırda çıkan yangında saman ve hayvan yemleri alev alev yandı.
Öğleden sonra, Düzce Beyciler Mahallesi´nde Osman Çelik´e ait ahırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kurbanlık bakmaya gelen ve kurban kesimi yapan vatandaşlar, ahırın yandığını görünce yangına müdahale ederek, itfaiyeye haber verdi. Ahır kısa sürede alevler içerisinde kalırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Vatandaşlar itfaiye ekiplerine söndürme çalışmalarında yardımcı oldu. Ahır ve içerisinde depolanan saman ve yemler yandı. Hayvanların dışarda bulunduğu sırada çıkan yangınla ilgili itfaiye inceleme başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-07-21 19:14:49
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