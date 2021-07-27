Düzce Üniversitesi “Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı” 2021’de yerini aldı

– Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve Türkiye’nin yükseköğretim kurumlarının yer aldığı en kapsamlı sanal fuar niteliği taşıyan Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021’de Düzce Üniversitesi yerini aldı.



2729 Temmuz 2021 tarihlerinde, üç gün süresince tüm dünyadan katılımcıların virtualfairyok internet adresi üzerinden ziyaret edebileceği fuarda, 200’e yakın tanıtım standı bulunuyor. Düzce Üniversitesi’nin birçok yabancı uyruklu öğrenciyle bir araya geleceği fuarın ilk gününe katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, fuarda görev alan Düzce Üniversitesi temsilcilerini ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021’de Düzce Üniversitesi görevlileri ile görüşme fırsatı yakalayan yabancı uyruklu öğrenciler, Düzce Üniversitesinin yurt dışında düzenleyeceği Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS), hangi ülkelerde ve ne zaman olacağı, Düzce Üniversitesinin; Fakülteleri, Yüksekokulları, lisans ve ön lisans programları, başarıları, sosyal, bilimsel ve kültürel imkanları, burs olanakları, kampüs hayatı, sosyal tesisleri, öğrenci değişim programları gibi daha birçok konuda aydınlatıcı bilgiler edinebiliyor. Fuarda ayrıca, üniversite temsilcileri ile canlı olarak görüşme imkanı elde eden ve anlık mesajlaşabilen katılımcılar, üniversitelerin tanıtım etkinliklerine katılabilme ve tüm etkinliklerden ücretsiz olarak yararlanabilme olanağına da sahip oluyor.

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