Futbolculara covid-19 aşısı yapıldı

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– Düzce'de yeni sezon hazırlıklarında bulunan Hatayspor ve Çaykur Rizesporlu futbolculara covid19 aşısı yapıldı.

Düzce’de başlatılan aşı seferberliği tüm noktalarda aynı anda devam ediyor. Aşılamada Türkiye ortalamasına yaklaşmaya başlayan Düzce’de İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarında bulunan takımlardaki futbolculara da aşılama gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Başkanlığı’ndan belirlenen aşı ekibi ilk olarak Çaykur Rizesporlu futbolcular ve teknik heyete aşılama gerçekleştirdi. Daha sonra yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Hataysporlu futbolcu ve teknik heyete aşılama yapıldı.

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