3 ayda 195 ton tıbbi atık bertaraf edildi Tıbbi atıklar artık Düzce’de bertaraf ediliyor

Düzce Belediyesi tarafından kısa sürede tamamlanarak Mayıs ayı içerisinde faaliyetlerine başlayan Tıbbi Atık ve Sterilizasyon Tesisi, Düzce’de büyük bir eksiğin giderilmesini sağladı. ‘Temiz Şehir Düzce’ hareketi kapsamında çalışmaların sürdüğü tesiste son 3 aylık süreçte 195 ton tıbbi atık bertaraf edildi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından başlatılan “Temiz Şehir Düzce” hareketi kapsamında 2021 yılı Şubat ayında yapımına başlanarak, Mayıs ayı içerisinde faaliyete geçen Tıbbi Atık ve Sterilizasyon Tesisi, Düzce’deki büyük bir eksikliği tamamladı.

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında hastane ve sağlık kuruluşları başta olmak üzere tıbbi malzeme kullanımı gerçekleşen tüm kurum ve kuruluşlardan toplanan tıbbi atıkların steril hale getirilmesi hedefiyle yola çıkan tesis, Düzce’de faaliyetlerini sürdüren kuruluşların tıbbi atıklarını toplamaya başladı.

Tesise, il genelinde 119 noktadan Mayıs ayında 57 ton, Haziran ayında 71 ton, Temmuz ayında ise 67 ton olmak üzere toplam 195 ton tıbbi atık getirilerek bertaraf edildi.



“Düzce’mize büyük katkılar sağlayacak”

Başkan Özlü, kısa sürede faaliyete geçirdikleri tesisin Düzce için ne denli önemli olduğunun önümüzdeki dönemlerde daha iyi anlaşılacağını belirterek, “Tıbbi atıkların gerek insan gerekse de çevre sağlığına verdiği zarar hepimizin malumu. Bu çerçevede ilimize kazandırdığımız bu tesis ‘Temiz Şehir Düzce’ çalışmamızın bir karşılığı olarak çalışmalarını sürdürecek. Düzce’mize büyük katkılar sağlayacak. Son 3 aylık dönemde 195 ton gibi bir atığı steril hale getirip bertaraf edilmesini sağladık. Temiz Şehir Düzce çerçevesinde başlattığımız temizlik hareketi kent genelinde devam ediyor” dedi.

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