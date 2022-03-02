Keskin, 200 milyonluk yatırım yapılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Keskin, 200 milyonluk yatırım yapılacak

İHA

Keskin, 200 milyonluk yatırım yapılacak

–AK Parti Düzce il Başkanı Mustafa Keskin, eğitimde 200 milyon değerinde yatırımı hayata geçireceklerini söyledi.
Mustafa Keskin, Düzce’ye 200 milyonluk eğitim yatırımı kazandırıldığını belirterek “Mili Eğitim alanında Düzce’de özellikle depremden sonra prefabrik okullarda uzun yıllar eğitim verildikten sonra bir çalışma başlatıldı. Hamdolsun geldiğimiz noktada yukarılara tırmanmaya başladık. Bu durumdan gayet memnunuz. Türkiye’de dereceye giren öğrencilerimizden tutunda diğer illere kıyasla mesleki eğitimin yeterliliğinde de ilimizde bir yükseliş var. Merkez ilçemizde 10 derslikten oluşan 8 tane bağımsız anaokulu yapıyor, bunlardan bir tanesini Boğaziçi beldemize kazandırıyoruz. Diğer anaokullarını ise özellikle ihtiyaç duyulan yerlerde hayata geçireceğiz. Ayrıca 2 tane bağımsız özel eğitim anaokulu yapacağız. Körpeşler Mahallesi’nde bir güzel sanatlar lisesi yapacağız. Mevcut Güzel Sanatlar Lisesi’nin binasını da Sağlık Meslek Lisesi’ne dönüştürerek müstakil bir binaya kavuşturmuş olacağız. Burada bir yatırımla iki işi birden yapmış olacağız. Diğer taraftan Mehmet Akif İnan Hafız İmam Hatip Ortaokulu’na 12 derslikli ilave yapacağız. Metek ve Koçyazı mevkiinde 24 derslikli bir ilkokul, 24 derslikli bir ortaokul yapacağız. Bahçeşehir bölgesinde Yeşiltepe denilen mevkii de Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi ve uygulama oteli yapacağız. Düzce Merkez’de 2 tane Bilim Sanat Merkezi ve 1 tam donanımlı teleskop yatırımını kazandırıyoruz. Teşkilat olarak Bilim, Sanat Merkezi’ne gittiğimizde oradaki yavrularımız bizden talep etmişti dolayısıyla oradaki okulumuza 500 bin lira değerinde teleskopu getirmiş olacağız. Akçakoca ilçemizde 20 derslikli Barbaros Anadolu Lisesi’nin yeni binasını yapıyoruz. 24 derslikli Meslek Lisesi ve Mesleki Eğitim Merkezi’nin yeni binası yapıyoruz. Akçakoca ilçemize yine 1 anaokulunu kazandırıyoruz. Akçakoca’da yine Öğretmen Evi’nin uygulama oteline devri ve yenilenmesi sözünü aldık. Ayrıca Akçakoca ilçemize 1 Bilim, Sanat Merkezi kazandırıyoruz. Buradaki çocuklarımız inşallah, Bilim ve Sanat alanında daha iyi bir imkana kavuşarak daha üst seviyelere geleceğine inanıyoruz. Çilimli ilçemize bağlı Dikmeli Köyü’nde 8 derslikli ilkokul ve ortaokul barındıran bir binayı kazandırıyoruz. Çilimli ilçemizin özellikle giriş bölgesinde diğer 4 ilçeyi de kapsayacak bir özel eğitim kampüsü yapıyoruz. Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımıza, burada anaokulundan başlayarak 12 ve 3. kademe özel eğitim uygulama okulu ile birlikte daha rahat bir eğitim olanağı sağlıyoruz. Ayrıyeten 1 anaokulunu da Çilimli’ye getirmiş olacağız.
Cumayeri ilçemize 2 tane anaokulu yapıyoruz. Gümüşova, Gölyaka ve Yığılca ilçelerimize de 1’er tane anaokulu kazandırıyoruz. Kaynaşlı ilçemize 1 anaokulu ile Üçköprü ilk ve ortaokuluna 4 ek derslik yapıyoruz. İl genelinde 20 ilkokul/ortaokula 15+1 bilgisayar laboratuvarı açıyoruz. Tüm bu yatırımlar Düzce’mize hayırlı olsun. Kısa zamanda ödenekleri çıkacak, projelendirilmesinin ardından ihalesi yapılarak 200 milyon değerinde yatırımı hayata geçirmiş olacağız” dedi.
Toplantıya AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, Tanıtım ve Medya Başkanı Mine Met, Kadın Kolları Başkanı Gönül Asuk ve Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Küçük katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

CHP heyeti Düzce TSO’yu ziyaret etti
YEREL HABERLER CHP heyeti Düzce TSO’yu ziyaret etti
Çürüyen ağaçlar yerine yenileri dikilecek
YEREL HABERLER Çürüyen ağaçlar yerine yenileri dikilecek
Çatıda kalan köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Çatıda kalan köpeği itfaiye kurtardı
Ceset halıya sarılı bulunmuş
YEREL HABERLER Ceset halıya sarılı bulunmuş
5 aydır kayıp olarak aranıyordu, mezarlıkta gömülmüş halde bulundu
YEREL HABERLER 5 aydır kayıp olarak aranıyordu, mezarlıkta gömülmüş ...
Jandarma ekipleri havadan ve karadan denetim yaptı
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri havadan ve karadan denetim yaptı
Afetlere hazırlık toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Afetlere hazırlık toplantısı yapıldı
Cezaevinden itiraf geldi, kayıp Sertan'ın öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı
YEREL HABERLER Cezaevinden itiraf geldi, kayıp Sertan'ın öldürülüp ...
10 yaşındaki çocuğun öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı
YEREL HABERLER 10 yaşındaki çocuğun öldüğü kazanın güvenlik kamera ...
Kadına şiddetle mücadele eğitimleri sürüyor
YEREL HABERLER Kadına şiddetle mücadele eğitimleri sürüyor
Polislere çocuklarla nasıl görüşülmeli eğitimi verildi
YEREL HABERLER Polislere çocuklarla nasıl görüşülmeli eğitimi ...
Çamköy’de vatandaşın ayağına hizmet gitti
YEREL HABERLER Çamköy’de vatandaşın ayağına hizmet gitti
Binaya erişilebilir logolu bayrak çekildi
YEREL HABERLER Binaya erişilebilir logolu bayrak çekildi
Hane ziyaretleri ile ihtiyaca göre çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Hane ziyaretleri ile ihtiyaca göre çalışmalar sürüyor
Düzce Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümü akredite oldu
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümü akredite ...
Bakan Özer'den AK Parti ve MHP'ye ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Özer'den AK Parti ve MHP'ye ziyaret
DTSO stratejik planı dış paydaş toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER DTSO stratejik planı dış paydaş toplantısı ...
Bakan Özer’den Başkan Özlü’ye eğitim teşekkürü
YEREL HABERLER Bakan Özer’den Başkan Özlü’ye eğitim teşekkürü
Tehlikeli ağaçlar kaldırılacak
YEREL HABERLER Tehlikeli ağaçlar kaldırılacak
Tayyare Limanı dergisi Ocak-Şubat sayısı yayınlandı
YEREL HABERLER Tayyare Limanı dergisi Ocak-Şubat sayısı yayınlandı
Ahşap evi yıkarken duvarın altında kaldılar İtfaiye ekipleri duvarın altında kalan işçileri kurtardı
YEREL HABERLER Ahşap evi yıkarken duvarın altında kaldılar İtfaiye ...
Proje döngüsü yönetimi eğitimi verildi
YEREL HABERLER Proje döngüsü yönetimi eğitimi verildi
İşçilerin üzerine duvar devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER İşçilerin üzerine duvar devrildi: 2 yaralı
Bakan Özer: Bu dönemi de yüz yüze eğitimde tutarak nihayetlendireceğiz (2)
YEREL HABERLER Bakan Özer: Bu dönemi de yüz yüze eğitimde tutarak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.