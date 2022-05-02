Bayrama görevleri başında girdiler İtfaiyeciler, bayram namazını itfaiyede kıldı

– Ramazan Bayramı için milyonlarca Müslüman camilere akın ederken, Düzce’de itfaiyeciler bayram namazını görevli oldukları İtfaiye binasında görevlerinin başında toplu olarak kıldı.

Ramazan Bayramının idrak edildiği bu günde bayram namazı için milyonlarca Müslüman camilere akın etti. Ancak görevlerini bırakamayan ve gelecek yangın ihbarları için görev yerlerini terk etmeyen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, bayram namazını görev yerleri olan İtfaiye binasında toplu olarak kıldı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, kutsal bir görev yaptıklarını ihbar gelmesi durumunda hemen çıkış yapacak gibi hazır olduklarını dile getirerek; “2022 yılının ramazan ayını tamamladık. Bayram namazını İtfaiye teşkilatımızla burada eda ettik. Rabbim tüm islam aleminin ramazan bayramını hayırlara vesile kılsın. Kazasız, belasız, yangınsız bir bayram diliyorum ifadelerini kullandı” dedi.

İtfaiyeciler, bayram namazını kıldıktan sonra ellerini semaya açarak dua etti.

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