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Düzce´ye şehit ateşi düştü

DHA

Düzce´ye şehit ateşi düştü


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- PENÇE-KİLİT Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışında Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal (29) şehit oldu. Bal´ın, Düzce´nin Gölyaka ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bugün teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal şehit oldu. Şehidin, Düzce´nin Gölyaka ilçesine bağlı Bakacak köyünde yaşayan babası Ahmet Bal´a acı haberi Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Naci Akkaş verdi. Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bal´ın bekar ve 3 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal´ın vatani görevi sonrası askerlik mesleğini tercih ederek uzman çavuş olduğu öğrenildi. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Düzce / Gölyaka Tezcan SOLMAZ
2022-07-04 15:36:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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