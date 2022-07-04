Düzce´ye şehit ateşi düştü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- PENÇE-KİLİT Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışında Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal (29) şehit oldu. Bal´ın, Düzce´nin Gölyaka ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bugün teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal şehit oldu. Şehidin, Düzce´nin Gölyaka ilçesine bağlı Bakacak köyünde yaşayan babası Ahmet Bal´a acı haberi Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Naci Akkaş verdi. Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bal´ın bekar ve 3 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal´ın vatani görevi sonrası askerlik mesleğini tercih ederek uzman çavuş olduğu öğrenildi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Düzce / Gölyaka Tezcan SOLMAZ
2022-07-04 15:36:18
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