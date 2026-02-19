Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ gözaltına alındı

        DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ gözaltına alındı

        DW Türkçe'nin Ankara muhabiri Alican Uludağ, sosyal medya platformu X'teki paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı

        Giriş: 19.02.2026 - 20:48 Güncelleme: 19.02.2026 - 20:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Uludağ hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” ve “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlarından re’sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

        Başsavcılığın yazılı açıklamasında, “Alican Uludağ isimli şahsın ‘@alicanuludağ’ rumuzlu X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir takım paylaşımlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca ‘Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret’ ve ‘Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçlarından re’sen soruşturma başlatılmış olup şüpheli şahıs Ankara ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahsın 20.02.2026 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızda mevcutlu olarak hazır edilmesi yönünde talimat verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.” denildi.

        Uludağ’ın Ankara’da yakalanarak gözaltına alındığı, işlemlerinin ardından 20 Şubat 2026’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na hazır edileceği bildirildi. Soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 17 Şubat 2026 (Etiyopya Ziyareti Neden Önemli?)

        Etiyopya ziyareti neden önemli? DEM Parti'den liderler zirvesi önerisi. ROKETSAN'ın uzay çalışmaları. Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.  

        #alican uludağ
        #haberler
        #alican uludağ gözaltı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan: Türkiye, Gazze'ye asker göndermeye hazır
        Bakan Fidan: Türkiye, Gazze'ye asker göndermeye hazır
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Vücut oruca kaç gün sonra alışıyor?
        Vücut oruca kaç gün sonra alışıyor?
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme