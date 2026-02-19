DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Uludağ hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” ve “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlarından re’sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılığın yazılı açıklamasında, “Alican Uludağ isimli şahsın ‘@alicanuludağ’ rumuzlu X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir takım paylaşımlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca ‘Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret’ ve ‘Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçlarından re’sen soruşturma başlatılmış olup şüpheli şahıs Ankara ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahsın 20.02.2026 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızda mevcutlu olarak hazır edilmesi yönünde talimat verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.” denildi.

Uludağ’ın Ankara’da yakalanarak gözaltına alındığı, işlemlerinin ardından 20 Şubat 2026’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na hazır edileceği bildirildi. Soruşturma sürüyor.