Dwayne “The Rock” Johnson'a renkli cam filmi cezası

Dwayne “The Rock” Johnson, oyuncu arkadaşları Emily Blunt ve Stanley Tucci'nin Los Angeles'taki Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız alma törenine katıldıktan sonra eve dönüş yolunda polis tarafından durduruldu.

Johnson'ın eğlenceli etkinliği, otomobilindeki renkli camlar nedeniyle yapılan bir trafik kontrolüyle son buldu.

Ünlü aktörün, kendisine trafik cezası kesilirken sakin ve telaşsız olması dikkat çekti. Johnson, polisle işbirliği yapmak için arabadan inerken görüldü.

Oyuncu, kendisine ceza kesen polisle konuştuktan sonra onunla el sıkışarak yoluna devam etti.