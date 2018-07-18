İtalyan devi Juventus, Real Madrid'den Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak yaz transfer dönemine şimdiden damgasını vurdu. Bu transferin yankıları sürerken Ronaldo'nun yeni takımının yıldızlarından Dybala, vatandaşı Messi'yi kızdıracak sözler sarf etti.

Arjantinli genç oyuncu, Portekizli oyuncunun transferiyle ilgili “Cristiano Ronaldo, Juventus'a imza attı çünkü Lionel Messi'ye ben ve Higuain'le nasıl oynandığını göstermek istedi.” ifadelerini kullandı.

Daha önce de Arjantin Milli Takım Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'nin Dybala'yı kadroya almamasının arkasında Lionel Messi'nin olduğu iddia edilmişti.

Çıkan bu spekülasyonlara Messi'den dikkat çeken bir açıklama gelmiş ve Dybala ile herhangi bir sorunu olmadığını ifade eden yıldız futbolcu, 24 yaşındaki oyuncuyla beraber oynamasının zor olduğunu söylemişti.

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