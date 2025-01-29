121.DÖNEM DHY KURASI NE ZAMAN?

121.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada; "Eş ve Sağlık Mazereti Başvuruları 31.01.2025 Tarihi saat 18:00'e kadar https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden yapılmaktadır.

İlan edilen takvim çerçevesinde eş mazereti başvurusunda bulunmayanların göreve başladıktan sonra yapacakları eş mazereti nedeniyle atanma talepleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 30.maddesi “(6) Sağlık ve can güvenliği mazereti hariç olmak üzere; görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak ilgilinin nakil talebinde bulunabilmesi için bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış olması şarttır." hükmü çerçevesinde değerlendirilecektir." denildi.