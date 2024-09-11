Dzeko'dan olay tepki! Galatasaray formasını görünce...

UEFA Uluslar Ligi için Bosna Hersek'in milli takım kampına katılan Edin Dzeko, Macaristan maçı öncesi kamp yaptıkları otel önünde taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Boşnak yıldız, kendisiyle fotoğraf çektiren bir taraftarla kısa süreli bir gerginlik yaşadı.

DZEKO: KOMİK Mİ SANIYORSUN?

Galatasaray taraftarı, 38 yaşındaki santrforla fotoğraf çektirdikten sonra formasını gösterirken; Dzeko ise bu harekete kızdı ve "Kendini komik mi sanıyorsun?" ifadeleriyle tepki gösterdi.