E-5'te tekme ve sopalı yol verme kavgası İstanbul Esenyurt'ta E-5 kara yolunda iki sürücü arasında yol verme nedeniyle kavga çıktı. Araçtaki diğer kişilerin de karıştığı tekme ve sopalı kavga anı kameraya yansıdı.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 07.11.2024 - 09:42 Güncelleme: 07.11.2024 - 09:49 facebook

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