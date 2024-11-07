E-5'te tekme ve sopalı yol verme kavgası
İstanbul Esenyurt'ta E-5 kara yolunda iki sürücü arasında yol verme nedeniyle kavga çıktı. Araçtaki diğer kişilerin de karıştığı tekme ve sopalı kavga anı kameraya yansıdı.
Giriş: 07.11.2024 - 09:42 Güncelleme: 07.11.2024 - 09:49
Esenyurt'ta E-5 kara yolu yan yolda dün akşam saatlerinde iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Gökevler Mahallesi, Hadımköy yol ayrımda çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek tekme ve sopalı kavgaya dönüştü.
Çevredeki vatandaşların araya girmesi ve sürücülerden birinin kaçmasıyla kavga son buldu.
Şahıslardan birinin araca sopa ile vurup zarar verdiği anlar kameraya yansıdı.
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