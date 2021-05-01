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E-Devlet 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi yardım başvuru ekranı

Tam kapanma döneminde pandemi nedeniyle maddi zorluk yaşayan vatandaşlar nakdi yardım başvurusunda bulunmak istiyor. Cumhurbaşkanı ihtiyaç sahibi hanelere 1000 lira verilen nakdi yardımın arttığını ve yeniden başlatılacağını bildirdi. İşte pandemi yardım başvurusu ekranı...

E-Devlet 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi yardım başvuru ekranı

Pandemi sosyal destek yardımı başvurusu yapmak isteyenler hangi adımları izlemesi gerektiğini merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl 1000 TL olarak belirlenen pandemi yardımı tutarını 1100 TL'ye yükselttiklerini söyledi. Peki nakdi yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte pandemi yardım başvurusu ekranı...

E-DEVLET PANDEMİ YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLA

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1100 TL yardım başvurusu, E-Devlet girişi ile internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak, yeniden başlatıyoruz. Bunun için 2 milyar 540 milyon liralık bir kaynak tahsis ettik. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına da yine ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 183 milyon lira ilave kaynak gönderdik. Belediyelerimiz başta olmak üzere çeşitli kurumlarımız da bu süreçte milletimizi pek çok proje ile desteklemeyi sürdürüyor." dedi.

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