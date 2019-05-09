Araç plakasına trafik cezası sorgulaması günümüzde çok pratik yöntemlerle yapılabiliyor. Bunun en kısa yöntemi ise saniyeler içinde e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. İşte detaylar...

e-DEVLET ARAÇ PLAKASINA TRAFİK CEZASI SORULAMA

- T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapın. Eğer e-Devlet şifreniz yoksa, en yakın PTT şubenizden 2 TL karşılığında alabilirsiniz.

- e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra, sitedeki arama boşluğuna "Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama" yazın.

- Açılan sayfada adınıza tescilli araç plakasına son bir yıl içerisinde yazılan trafik cezalarını sorgulayabilirsiniz.

- Böylece, ceza üzerinde gecikme zammı ya da indirim gibi uygulamalar olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Aşağıdaki link üzerinden işleminizi kısa yoldan gerçekleştirebilirsiniz.

#link#https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-arac-plakasina-yazilan-ceza-sorgulama#Sorgulamak için tıklayınız#normallink#

TRAFİK CEZASI NASIL ÖDENİR?

Plakanıza, ehliyetinize ya da şahsınıza yazılmış borcu tespit ettikten sonra borçlarınızı; nakit olarak vergi dairelerinden, kredi kartıyla internet vergi dairelerinden, anlaşmalı banka şubelerinden veya PTT şubeleri üzerinden yapabilirsiniz. Eğer cezanızı 15 gün içerisinde öderseniz, ceza indirim bedelinden faydalanabilirsiniz.