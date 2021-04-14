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E-Devlet Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? E-Devlet Seyahat İzin Belgesi alma ekranı

Koronavirüs vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle kabine toplantısının ardından yurt genelinde kısmi kapanma kararı uygulanmaya başlandı. Bu süreçte şehirler arası seyahate yasak getirildi. Öte yandan seyahat izin belgesi alınarak vatandaşlar şehir değiştirebilecek. Peki seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte E-Devlet Seyahat İzin Belgesi alma ekranı...

E-Devlet Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? E-Devlet Seyahat İzin Belgesi alma ekranı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde zorunlu haller dışında vatandaşların toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek. Peki seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası seyahat etmek zorunda olan vatandaşlar ne yapacak? İşte E-Devlet Seyahat İzin Belgesi alma ekranı..

E-DEVLET SEYEHAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLA

E-DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat İzin Belgesi ALO 199 Vefa Sosyal destek hattından ya da e-Devlet üzerinden alınabilir. E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor.

Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e - Başvuru” kısmına giriliyor. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form dolduruluyor. 65 yaş üstü vatandaşların bu belgeyi alması gerekiyor.

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT NASIL OLACAK?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan hafta içi 19.00 ile 05.00 saatleri arası ile hafta sonu boyunca şehirlerarası seyahate kısıtlama getirildi. Bu saatler arasında şehirlerarası seyahat yapılamayacak. Ancak, "zorunlu hal" bildiren vatandaşlar, özel araçlarıyla seyahat izni alarak şehirlerarası seyahat yapabilecek. Şehirlerarası seyahatler ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi) kullanılmak suretiyle mümkün olacak.

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