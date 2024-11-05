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        Haberler Bilgi Gündem E-devlette kira sözleşmesi nasıl yapılır, zorunlu mu, kimler kira sözleşmesi hazırlayabilir?

        Emlakta yeni dönem: Kira sözleşmeleri artık e-Devlet üzerinden yapılacak

        Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren yeni bir uygulama daha hayata geçirildi. Buna göre; kira sözleşmeleri artık e-Devlet üzerinden yapılacak. İki taraf arasındaki sürecin daha hızlı ve güvenilir ilerlemesini amaçlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı, yıl sonunda uygulamanın ikinci aşamasına da hayata geçirecek. Peki, e-devlette kira sözleşmesi nasıl yapılır, zorunlu mu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 07:55 Güncelleme: 05.11.2024 - 07:55
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        Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi başladı. Taşınmaz sahibi tarafından hazırlanan kira sözleşmesinin, kiracı tarafından onaylanmasıyla ilerleyecek uygulamanın ikinci aşamasında emlakçılara da yetki verilecek. Peki, e-Devlette kira sözleşmesi nasıl yapılır, zorunlu mu? İşte, detaylar...

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        KİRA SÖZLEŞMELERİNDE E-DEVLET DÖNEMİ BAŞLADI

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacağına ilişkin çalışmaların tamamlandığını duyurmuştu. Uygulamanın hayata geçmesiyle beraber, kiracı ve ev sahipleri için de yeni bir dönem başladı.

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        E-DEVLET ÜZERİNDEN KİRA SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILIR?

        Uygulamadan ilk aşamada, 18 yaş üzerinde olan e-Devlet kullanıcıları faydalanabiliyor.

        Hizmetin ilk kısmında, taşınmaz sahibi gerçek kişiler tarafından e-Devlet Kapısı "Kira Sözleşmesi İşlemleri" üzerinden hazırlanan sözleşme, kiracı tarafından yine e-Devlet Kapısı üzerinden onaylanması şeklinde ilerleniyor.

        Ayrıca 10 hissedara kadar sahipliği olan taşınmazlar da bu hizmetten kiraya verilebiliyor.

        Hizmet üzerinden oluşturulan kira sözleşmeleri için zaman damgalı "barkodlu belge" oluşturularak, e-Devlet Kapısı üzerinden belge doğrulama işlemi yapılabiliyor.

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        İKİNCİ AŞAMA YIL SONUNDA DEVREYE GİRİYOR

        Hizmetin ikinci aşaması ise yıl sonunda kullanıma sunulacak. Düzenlemenin devamında, emlak danışmanları ve yetki verilen kişiler, sözleşme hazırlama ve tarafların (taşınmaz sahibi ve kiracı) onayına sunma rolü ile sürece dahil olacak.

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