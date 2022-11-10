Öğrenci belgesi, öğrencilerin sıklıkla kullandığı bir belge. Bu resmi evrak, okulun öğrenci işlerinden ıslak imzalı şekilde alınabildiği gibi e-devlet üzerinden de alınabiliyor. Peki, e-devletten öğrenci belgesi nasıl alınır? İşte, detaylar...

E-DEVLETTEN ÖĞRENCİ BELGESİ NASIL ALINIR?

E-devlet üzerinden hızlı bir şekilde öğrenci belgesi alınabiliyor. T.C. kimlik numarası ve şifreyle e-devlete giriş yapıldıktan sonra, arama çubuğuna "öğrenci belgesi sorgulama" yazılır ve ilgili ekrana ulaşılır.

Kişi, öğrenim durumuna göre Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı'nı seçerek, öğrenci belgesini alabilir.

Belge, ekran üzerinde yer alan "Belge Oluştur" ibaresi sayesinde PDF olarak indirilebilir.

ÖĞRENCİ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ