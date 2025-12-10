Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem E-imzayla sahte belge düzenlenmesine ilişkin 123 sanık hakkındaki iddianame kabul edildi

        E-imzayla sahte belge düzenlenmesine ilişkin 123 sanık hakkındaki iddianame kabul edildi

        Ankara'da bazı kamu görevlilerinin e-imzalarını taklit ederek sürücü belgesi sınavları ve mesleki sertifikalarda usulsüzlük yaptığı öne sürülen suç örgütüne ilişkin 123 sanık hakkındaki iddianame kabul edildi. Aralarında örgüt elebaşı olduğu iddia edilen Ziya Kadiroğlu'nun da bulunduğu sanıklar, örgüt kurma/üyelik, resmi belgede sahtecilik, ÖSYM ve Elektronik İmza Kanunu'na muhalefet ile kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlarından 4 yıldan 136 yıla kadar hapisle yargılanacak. Duruşma tarihi tensip sonrası belirlenecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 22:52 Güncelleme: 10.12.2025 - 22:52
        Sahte belge iddianamesi kabul edildi
        Bazı kamu görevlilerine ait e-imzaları taklit ederek, sahte belge düzenleyen suç örgütüne yönelik soruşturmada 123 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

        Yasa dışı yollarla üretilen e-imzalar ile birçok kişinin sürücü belgesi sınavlarında değişiklik yapıldığı ve mesleki eğitim sertifikası oluşturulduğu tespiti üzerine sahte e-imza düzenleyenlere yönelik üçüncü dalga soruşturmada, aralarında örgütün elebaşı olduğu ileri sürülen Ziya Kadiroğlu ile 18 örgüt üyesinin de olduğu 123 sanık hakkındaki iddianame, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca birleştirme talebiyle Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

        Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "resmi belgede sahtecilik", "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve "Elektronik İmza Kanunu'na Muhalefet" suçlarından 4 yıldan 136 yıla kadar hapis talep edilen iddianamenin incelemesini tamamladı.

        İddianameyi kabul eden Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesinin, tensip zaptını hazırlamasının ardından duruşmanın günü ve saati belli olacak.

        SAHTE E-İMZA SORUŞTURMALARININ GEÇMİŞİ

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Ocak'ta kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalayarak ve çeşitli belgelerden sahte e-imza üreterek, sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sürücü belgesi, sahte üniversite ve lise diplomaları düzenlenmesine ilişkin soruşturma başlatmıştı.

        Soruşturma neticesinde sanıkların, aralarında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, Başkan Yardımcısı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Eğitim ve Öğretim Başkanının yanı sıra 14 üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanı veya personelinin e-imzalarını kopyaladıkları tespit edilmişti.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 134 sanık hakkında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet", "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemine girme" ve "verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçlarından iddianame düzenlenerek, 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

        Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ikinci dalga soruşturma kapsamında 30 Temmuz'da aynı suçlardan 65 kişi hakkında da iddianame hazırlayıp Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesine göndermişti.

        Mahkeme, aynı suçtan 65 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin, mevcut dava dosyasıyla birleştirilmesine karar vermiş böylece davada sanık sayısı 199'a yükselmişti.

        Öte yandan Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesince görülen davanın 10 Ekim'deki duruşmasında, sanıklar Ziya Kadiroğlu, Mıhyedin Yakışır, Yalçın Maraşlı, Gökay Celal Gülen ve Taner Dağhan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Sanıkların serbest bırakılmasına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmiş, itirazı yerinde gören nöbetçi ağır ceza mahkemesi, sanıkların tutuklanmasına hükmetmişti.

        DDK İNCELEME BAŞLATMIŞTI

        Devlet Denetleme Kurulu (DDK), 16 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kamu hizmetlerinin sunulmasında güvenin korunması, her türlü suistimale ve hukuksuzluğa karşı etkili şekilde mücadele adına sahte e-imza iddialarıyla ilgili inceleme başlatmıştı.

        DDK, söz konusu elektronik imza sürecinin ve ilgili kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirlerle yapılan işlemler hakkında kapsamlı inceleme ve araştırma yapıyor.

