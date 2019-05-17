e okul veli bilgilendirme sistemi girişi yapılarak öğrenciler devamsızlık bilgilerini ve yazılı sözlü notlarını öğrenmeye başladı. Okullarda 1. yazılı sınavların bitmesinin ardından 2. sınavların not bilgisi sorgulanıyor. Peki, e okul VBS girişi nasıl yapılır? 2019 e okul yazılı notu öğrenme işlemi için haberimizi takip edin...

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR? 2019

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanmış olan "https://eokulyd.meb.gov.tr/" adresine gitmek gerekmektedir. Ardından sağ tarafta yer alan Veli Bilgilendirme Sistemi ekranında sizden istenen bilgileri yazmalısınız. Bu bilgiler öğrenci T.C. Kimlik Numarası, öğrenci okul numarası ve güvenlik kodudur.

e-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Bu aşamadan sonra sisteme giriş için ikinci aşama ekrana gelecektir. Bu bölümde de öğrencinin kimlik ve eğitim bilgileri sorulacaktır. Burada sorulacak olan sorulardan bazıları öğrenci doğum günü veya tarihi, öğrencinin okuduğu şube, öğrenci resmi, öğrenci kimlik bilgileri ve doğum yeridir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır ve öğrencinin tüm eğitim bilgileri görüntülenebilir.

E OKUL YAZILI NOTU ÖĞRENME İŞLEMİ

E Okul Veli bilgilendirme sisteminde yazılı notu öğrenmek için aşağıda bulunan linki tıklayınız.

e-OKUL YAZILI NOTU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

E OKUL VBS'DEN VELİLERE ÖNEMLİ DUYURU

Bazı velilerimizin telefonla aranarak randevu alındığı, e-Okul la ilgili geldikleri söyleyen kişilerin çeşitli ürünlerin pazarlamasını yaptıkları ve karşılığında senet imzalatıldığı şikayetleri gelmektedir. Benzer şekilde e-Okul’ dan geldiğini söyleyerek telefon eden ya da evinize gelerek satış yapmak isteyen kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir.

Önceki sınıflara ait "Not,Davranış Notu ve Devamsızlık" bilgilerini, menüdeki "Öğrencinin Sınıfları" bölümününden sınıfları seçerek öğrenebilirsiniz.

E OKUL TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ

Takdir teşekkür hesaplama işleminde değişiklik yapıldı. Özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler, not ortalamasını karşılaması halinde belge alabilirken, not ortalaması yeterli olmasına rağmen devamsızlık koşulunu karşılamayan öğrenciler belge almaya hak kazanamayacak.

-İşte, 1 Ekim tarihinde yayımlanan yönetmelik değişikliği bilgileri;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.