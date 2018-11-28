E Okul giriş ekranı! E Okul'a öğrenciler artık E Devlet üzerinden de giriş yapabilecek. Öğrenciler, E Okul sayesinde Not bilgisi, devamsızlık bilgisi, nakil durumu gibi vb. bilgilere erişim sağlayabiliyorlar. E Okul'a öğrenciler artık MEBBİS adresinden giriş yapılacak. işte E Okul yeni giriş ekranı! E Okul yeni sistem giriş ekranı! E Okul 2018 öğrenci giriş ekranı!

E OKUL YENİ GİRİŞ EKRANI!

E Okul MEBBİS giriş ekranı için tıklayınız

E Okul'a E Devlet üzerinden ulaşmak için tıklayınız

E-OKUL’DA YENİ SİSTEM

e okul VBS girişi güncellendi yeni giriş yeri MEBBİS üzerinden yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrenicilere kolaylık sağlamak amacıyla eğitimi ilgilendiren bütün siteleri aynı başlık altında topladı. Milyonlarca öğrenci bundan sonra https://mebbis.meb.gov.tr/ adresini kullanacak. e-Okul sistemine öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ile kolayca giriş yapabilirsiniz. Aynı şey, sistemin belirlediği güvenlik kod ile birlikte Veli Bilgilendir Sistemi için de geçerlidir. Bu sistem içerisinde yer alan ”Not Bilgisi” başlığı altında, çocuğunuzun siteye yüklenmiş tüm notlarını görüp inceleyebilirsiniz. Yazılı ve sözlü sınav notları yanı sıra, performans ve proje ödevlerinden aldığı notlar da yine burada görünecektir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ