2018-2019 Elektronik Ehliyet Sınavı, (e-sınav) MEB tarafından yapılan açıklamaya göre 81 ilin tamamında yapılacak. E-sınav uygulamasıyla birlikte motorlu taşıt sürücü kursu sınavlarının kağıt ve kalemle yapılması sonlandırıldı. Bu kapsamda yılda yaklaşık 2 milyon 500 bin adayın sınava girmesi öngörülüyor. Adaylar, e-sınav uygulaması sayesinde sınava randevu sistemiyle en yakın tarihte girebilecek ve sonuçlarını sınavın hemen ardından öğrenebilecek. İşte e-sınava dair tüm detaylar...

E-SINAV NE ZAMAN YAPILIR?

Elektronik sınav hakkında en çok merak edilen konu e-sınav tarihleridir. Merkezi sınavlar, yılın yalnızca belirli tarihlerinde yapılmakta ve sınava girecek adaylar aylarca beklemek zorunda kalmaktaydı. Elektronik sınav için aylarca beklemiyorsunuz. “Özel MTSK Modülü”üzerinden sürücü kursu tarafından randevunuz alınıyor ve randevu tarihinde sınavınız yapılıyor. Elektronik ehliyet sınavı yapılan e-sınav salonlarının kontenjanları sınırlı ve bütün illerde de olmadığından randevu verilen tarihler bazen uzayabilmektedir. Bazı arkadaşlara 1.5 ay sonrasına randevu verilmektedir.

E-SINAV'A KİMLER KATILABİLİR?

Özel MTSK müdürlüğüne kayıt yaptırarak sorumlu olduğu derslerin eğitimlerini tamamlayan tüm kursiyerler ile hâlen teorik sınavda sorumluluğu devam eden kursiyerler e-sınav başvurusu yapabilir. MTSK e-sınav uygulamasına başvuru yapan kursiyerler teorik sınava geçiş yapamazlar. Tekrar teorik sınava geçiş yapabilmeleri için e-sınavdaki haklarını (4 hak) doldurmaları ya da kurstan kayıtlarını sildirmeleri gereklidir.

Elektronik sınava giriş hakkı 4(dört)’tür. E-sınava başvuru yapan bir aday teorik sınava başvuru yapamaz. Yapabilmesi için 4 hakkı sonunda başarısız kabul edilmesi gerekir. Fakat teorik sınava giren bir aday e-sınava geçiş yapabilir.

Sınavı tamamlar tamamlamaz aynı saat içinde sonuçlarınızı alabiliyorsunuz. Merkezi sınavlarda sonuçlar 10 gün sonra açıklanmaktadır. Aday sınavdan kalınca bir sonraki sınav tarihini beklemek zorunda kalıyordu. Bu aylar sürebiliyor. E-sınav ile en yakın zamana randevu alarak başvuru yapabiliyorsunuz. Bu da zamandan tasarruf etmeniz açısından çok değerli.

E-SINAV BAŞVURU ÜCRETİ VE BANKA İŞLEMLERİ

Kursiyer, 2018 yılında her sınav dönemi için ayrı ayrı olmak üzere KDV dâhil 75.00 (yetmişbeş) TL MTSK e-sınav ücretini T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile yatıracaktır. Aday e-sınav ücretini yatırma süresi içerisinde yatıracaktır. Kursiyer, banka dekontu/ATM işlem fişini MTSKS uygulama takviminde belirtilen başvuru süresi içinde Özel MTSK müdürlüğüne teslim edecektir. T.C. kimlik numarası yanlış ise sorumluluk kursiyerin olacaktır.

E-SINAV GİRİŞ HAKKI KAÇTIR?

Elektronik sınav için başvuru yapan adayların sınava 4 kez giriş hakkı bulunmaktadır. Sınavdan başarısız olan adaylar bir sonraki sınav için en erken 15 gün en geç 45 gün sonrasına randevu alır ve tekrar girerler. Elektronik sınava girip başarısız olan adaylar 45 gün içerisinde tekrar randevu almazsa bir sınav hakkını daha kullanmış sayılırlar.

E-SINAV KAÇ SORU VE KAÇ DAKİKA?

E-sınavda 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor ve 6 trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru soruluyor. Adayların bu 50 soruyu cevaplamak için 45 dakika süresi var. Merkezi sınavlarda bu süre 60 dakika.

E-SINAV'DAN KAÇ PUAN ALMAK GEREK?

Elektronik ehliyet sınavında başarılı olmak isteyen adayların 35 doğru yapmaları ve 70 puan almaları gerekiyor.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Sınavını bitiren kursiyer, sınav sonucunu salon girişinde bulunan bilgisayardan ya da http://esinav.meb.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarasını girerek öğrenebilir. Ayrıca kursiyerin bağlı bulunduğu özel MTSK müdürlükleri, Özel MTSK Modülü’nden sınava giren kursiyerlerin sonuç listesini alarak kursiyerlere tebliğ edecektir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ