        Haberler Bilgi Gündem e-TEP 2026/ 1 sınav giriş belgeleri erişime açıldı: Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak, sonuçları ne zaman açıklanır?

        e-TEP 2026/1 sınav giriş belgeleri erişime açıldı! Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı ne zaman yapılacak?

        Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavının başvurularının 22 Ocak'ta tamamlanmasının ardından gözler sınav giriş belgelerine döndü. Binlerce adayın beklediği e-TEP 2026/1 sınavı, okuma, dinleme, konuşma ve yazma olmak üzere 4 bölümden oluşacak. ÖSYM, bugün itibarıyla Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı giriş belgelerini erişime açtı. Peki, e-TEP sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak, sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 16:38 Güncelleme: 29.01.2026 - 16:45
        1

        e-TEP 2026/1 sınavının başvuru süreci 14-22 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. Elektronik ortamda gerçekleşecek sınav, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav uygulama binalarında yapılacak. e-TEP 2026/1 sınav giriş belgeleri, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Bu kapsamda “2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı hangi gün, saat kaçta yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar...

        2

        E-TEP 2026/1 SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

        2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayınlandı. Sınava girecek adaylar, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden giriş belgelerine erişebilir.

        ÖSYM E-TEP 2026/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

        3

        ELEKTRONİK İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI NE ZAMAN?

        2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı 31 Ocak 2026 Cumartesi günü gerçekleşecek.

        4

        E-TEP 2026/1 SINAV SAATİ VE SINAV SÜRELERİ

        e-TEP 2026/1 sınavı 31 Ocak günü saat 13.45’te başlayacak. 4 bölümden oluşacak sınavın süreleri şu şekilde:

        1. Bölüm-Okuma : 60 dakika

        2. Bölüm-Dinleme : 30-33 dakika

        3. Bölüm-Konuşma : 11-13 dakika

        4. Bölüm-Yazma : 45-50 dakika

        5

        E-TEP 2026/1 SINAV YERİ VE KONTENJANI

        Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav Uygulama Binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara’da 652, İstanbul’da 200, İzmir’de 48 ve Adana’da 100 olarak belirlendi.

        6

        E-TEP SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        e-TEP 2026/1 sınav kılavuzunda sınav sonuçlarının en geç 30 gün içerisinde açıklanacağı belirtilmiştir. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve aday şifresini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilirler.

        ÖSYM E-TEP 2026/1 SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

