e-TEP 2026/1 sınavının başvuru süreci 14-22 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. Elektronik ortamda gerçekleşecek sınav, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav uygulama binalarında yapılacak. e-TEP 2026/1 sınav giriş belgeleri, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Bu kapsamda “2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı hangi gün, saat kaçta yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar...