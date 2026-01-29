e-TEP 2026/1 sınav giriş belgeleri erişime açıldı! Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı ne zaman yapılacak?
Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavının başvurularının 22 Ocak'ta tamamlanmasının ardından gözler sınav giriş belgelerine döndü. Binlerce adayın beklediği e-TEP 2026/1 sınavı, okuma, dinleme, konuşma ve yazma olmak üzere 4 bölümden oluşacak. ÖSYM, bugün itibarıyla Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı giriş belgelerini erişime açtı. Peki, e-TEP sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak, sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...
e-TEP 2026/1 sınavının başvuru süreci 14-22 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. Elektronik ortamda gerçekleşecek sınav, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav uygulama binalarında yapılacak. e-TEP 2026/1 sınav giriş belgeleri, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Bu kapsamda “2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı hangi gün, saat kaçta yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar...
E-TEP 2026/1 SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI
2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayınlandı. Sınava girecek adaylar, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden giriş belgelerine erişebilir.
ELEKTRONİK İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI NE ZAMAN?
2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı 31 Ocak 2026 Cumartesi günü gerçekleşecek.
E-TEP 2026/1 SINAV SAATİ VE SINAV SÜRELERİ
e-TEP 2026/1 sınavı 31 Ocak günü saat 13.45’te başlayacak. 4 bölümden oluşacak sınavın süreleri şu şekilde:
1. Bölüm-Okuma : 60 dakika
2. Bölüm-Dinleme : 30-33 dakika
3. Bölüm-Konuşma : 11-13 dakika
4. Bölüm-Yazma : 45-50 dakika
E-TEP 2026/1 SINAV YERİ VE KONTENJANI
Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav Uygulama Binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara’da 652, İstanbul’da 200, İzmir’de 48 ve Adana’da 100 olarak belirlendi.
E-TEP SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
e-TEP 2026/1 sınav kılavuzunda sınav sonuçlarının en geç 30 gün içerisinde açıklanacağı belirtilmiştir. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve aday şifresini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilirler.