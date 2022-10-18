Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı değerlendirdi

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Rekabet Kanunu'nda yapılan yeni düzenleme hakkında değerlendirmelerde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi Rekabet Hukuku ve Politikası Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı, söz konusu düzenlemenin, 6563 sayılı Kanun’da 2022 yılının Temmuz ayında yapılan Kanun Değişikliği ile aynı sorunları gidermeyi amaçladığını belirtti.

Sanlı, "Bu nedenle dijital piyasalara dair rekabet hukuku uygulaması ve bu kanunun kapsamı açısından 6563 sayılı Kanun’daki düzenlemeyi dikkate almak zaruridir" dedi.

'YURTDIŞINDAKİ UYGULAMALARDAN ETKİLENİLDİĞİ GÖRÜLÜYOR'

Dijital piyasaların neden olduğu rekabet sorunlarının, son 5 yıldır genel olarak rekabet

hukukunda ve iktisat literatüründe tartışıldığına değinen Sanlı, "Bu piyasaların sahip olduğu bazı iktisadi özellikler nedeniyle, özellikle dijital platformların tekelleşmeye ve yoğunlaşmaya yatkın olduğu ve bu yoğunlaşma olgusunun kalıcı olduğu düşünülmektedir. Ancak daha da önemlisi, mevcut rekabet hukuklarının, bu sorunun çözümünde yeterli olmayabileceği fikri, bazı hukuk sistemlerinde (AB hukuku, ABD hukuku, Almanya ve Birleşik Krallık) benimsenmiş gözükmekte. Bu nedenle de salt bu piyasalara özgü, bir takım özel düzenlemeler yapılmakta" dedi.

Dünyadaki benzer düzenlemelerden örnekler paylaşan Sanlı, "Avrupa Birliği’nde 'Digital Markets Act' (DMA), 12 Ekim 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Keza Alman hukukunda da Rekabet Yasası 19.01.2021 tarihinde dijital piyasaları daha etkin düzenlemeye yönelik olarak değişti. ABD hukukunda bu konuda yasa çalışmaları devam ediyor. İşte bu tasarı da, dijital piyasaları düzenleme amacıyla hazırlandı. Dijital piyasalardaki rekabet sorununun özellik taşıdığı, Rekabet Kanunu’nun bu sorunun çözümünde yeterli olmadığı düşünülmekte" diye konuştu.

Tasarıdaki hükümler aracılığı ile bir yandan satıcılar ile olan ilişkilerin daha rekabetçi ve adil bir şekilde yürütüleceği, diğer yandan da platformlar arası rekabetin artacağına değinen Sanlı, "Dolayısıyla Rekabet Kurumu veya Türk yasa koyucusu, Rekabet Kanunu’nda değişiklik yaparak kanunun piyasalardaki müdahale ve düzenleme eksikliğini gidermeyi amaçlıyor. Tasarının bir yandan DMA, diğer yandan ise Alman hukukundaki değişiklikten esinlendiği görülüyor" ifadelerini kullandı.

'PİYASA GÜCÜ KURUL TARAFINDAN BELİRLENECEK'

Düzenlemenin dijital piyasalardaki sorunlar ile ilgili olduğu ve bu nedenle diğer geleneksel

piyasalarda doğrudan bir uygulama alanının olmadığını vurgulayan Sanlı, "Alışveriş platformları, uygulama dağıtım platformları, çevrimiçi arama motorları, çevrimiçi sosyal ağ hizmetleri ve video/ses paylaşım hizmeti gibi her türlü platform hizmeti kanun kapsamına girmekte. Bu çerçevede Google, Facebook, Youtube, Zoom, Amazon, Tiktok ve Playstore gibi tüm çevrimiçi hizmetler bu Kanun kapsamına girmekte" dedi.

Düzenlemenin öngördüğü yasakların uygulanması için, ilgili platformun 'önemli piyasa gücüne' sahip olması gerektiğine işaret eden Sanlı, "Henüz piyasaya yeni giren ya da az sayıda kullanıcı veya ticari satıcıya sahip olan, önemli ciro elde etmeye platformlar bu tasarının hükümlerinden daha ziyade yararlanacaktır. Önemli piyasa gücü, kurul tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenecek. Tasarı, bu gücün belirlenmesindeki ölçütleri sıralamakla birlikte, pratikte uygulama tebliğdeki işlem hacmi, kullanıcı sayısı ve satıcı sayısı ölçütlerine göre tespit edilecek" bilgilerini paylaştı.

Düzenlemenin uygulanması için platformların merkezinin Türkiye’de olmasının şart olmadığını da kaydeden Kerem Sanlı, "Türkiye dışında olup da, Türkiye’de satıcıları olan veya Türkiye’de kullanıcıları olan, yani bunlara hizmet sağlayan platformlar da kanun kapsamındadır. Bu çerçevede platformun menşeinin ya da merkezinin Çin ya da ABD olması önemsizdir. Temel ölçüt, ilgili platform hizmetinin Türkiye piyasalarını etkilemesidir" dedi.

'AMAÇ EKONOMİK GÜCÜN PİYASAYA AKTARILMASINI ÖNLEMEK'

Yapılan düzenlemenin detaylarını maddeler üzerinden açıklayan Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı,

düzenlemenin konusunun önemli piyasa gücüne sahip olan teşebbüslerin ilave bazı

yükümlülüklere tabi olması olduğunu bildirdi.

Sanlı, "Düzenleme, Rekabet Kanunu’nun 6. maddesinde değişiklik yapmakta ve yeni getirilen 6/A maddesinde 14 adet yükümlülük öngörmekte. Örneklemek gerekirse, teşebbüsün kendisi de platform üzerinden hizmet sağlıyor veya mal satıyorsa, rakipleri karşısında kendi hizmetini kayırması ve öncelemesi yasaklanmakta. Mesela Apple, Apple Store içerisinde, kendisine ait uygulamalarına, diğer uygulamalar karşısında kayırmacılık yapamaz. Örneğin sıralamada onları performansa dayanmayacak şekilde üst sıralara taşıyamaz. Yahut Google, arama hizmetini verirken, kendi satış hizmetini, diğer satış hizmetleri karşısında önceleyemez. Bu hükmün amacı, platformun ekonomik gücünü dikey olarak satış piyasasına aktarmasını önlemek ve aynı zamanda satıcıları (asimetrik) platform rekabetinden korumak" dedi.

Sanlı, düzenlemeye dair bir diğer örneğin de, platformun, ticari kullanıcıları, kendisinin sağladığı diğer hizmetleri kullanmaya ya da bunlardan yararlanmaya zorlayamaması olduğunu kaydetti.

Bu duruma da örnekler ile açıklık getiren Kerem Cem Sanlı, "Mesela Amazon’un, temel platform hizmeti dışında kargo hizmeti verdiğini düşünelim. İşte düzenlemeye göre, Amazon, ticari satıcıları kendi kargo hizmetini almaya zorlayamaz. Bu düzenleme platformun ekonomik gücünü diğer

piyasalara aktarmasını ve o piyasalardaki rekabeti bozmasını önlemekte ve aynı zamanda satıcıların serbestçe karar vermesini sağlamakta" dedi.

'DÜZENLEME BU HALİ İLE YORUMA AÇIK'

Düzenlemeye göre, platformun ticari kullanıcıların başka bir platformda yer almasını yasaklayamayacağına da değinen Sanlı, "Keza başka platformda daha uygun fiyattan ya da şartlardan satış yapmasına müdahale edemez. Bu düzenlemeler platformlar arası rekabeti arttıracak özelliklere sahip" görüşünü paylaştı.

Platformların, ticari kullanıcıların talep etmeleri halinde, onlara platformun çalışma koşulları, ücretlendirme esasları, kalitesi vs. konularda gereken bilgileri sağlaması gerekeceğini de kaydeden Sanlı, "Bu düzenleme de satıcıların ticari koşullar konusunda daha bilgili olmasını ve doğru seçimler yapmasını teşvik etmekte. Şüphesiz bu örnekler uzatılabilir. Ancak ana fikir, platformlara muhtelif kısıtlamalar ve yükümlülükler getirmek suretiyle, bir yandan onların diğer platformlar ile rekabetini düzenlemek ve bunu serbestleştirmek, ya da diğer platformların piyasaya girişlerini kolaylaştırmak, diğer yandan satıcılar ile olan ilişkileri daha şeffaf ve adil bir zemine çekmek. Bu hali ile düzenlemede yer alan yükümlülükler halen yoruma açıktır. Bunların ne şekilde uygulanacağı, Kurulun çıkaracağı ikincil düzenlemeler ile belirlenecek" ifadelerini kullandı.

'DAHA AZ ŞEFFAF BİR USUL ÖNGÖRÜLÜYOR'

Düzenlemenin asıl özelliğinin, bu yasakların uygulanması ile ilgili olduğunu da vurgulayan Sanlı, yükümlülüğe aykırı davranış tespit edilirse, şirketin cirosunun yüzde 20’sine kadar idari para cezası verilebileceğini söyledi.

Sanlı, "Önemli piyasa gücüne sahip teşebbüslerin, Rekabet Kurumu'na bu statülerini bildirmeleri ile başlayan ve devamında, uygulanacak yükümlülüklerin belirlenmesini içeren bir idari süreç söz konusu olacak. Bu sürecin 6 ay içerisinde tamamlanması gerekiyor. Dolayısıyla Kurumun tipik bir inceleme sürecinden çok daha farklı bir usul var. Bu bir ölçüde Kanun’da halihazırda var olan taahhüt kurumuna benzetilebilir. Ancak daha az şeffaf bir usul öngörülmüş. Ancak bu yükümlülüklere aykırı davranış söz konusu olursa, o zaman tipik inceleme süreci başlıyor ve Kurul, yükümlülüğe aykırı davranışı tespit ederse ciro üzerinden yüksek bir idari para cezası uygulayabiliyor" dedi.

'AYNI KONUDA İKİ AYRI YASA GEREKSİZ'

Kanunun olası etkisi ve uygulamadık sorunları da değerlendiren Sanlı, "Düzenleme, Temmuz ayında Resmi Gazete’de yayımlanan 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlemesi Hakkında Kanun’da değişiklik yapan yasa ile aynı amaca ve konuya sahip. Aynı konuda, aynı riski ve sorunu düzenleyen iki ayrı yasa hazırlananın gerekli olmadığını, daha ötesinde bunun sorun olacağını belirtelim. Elektronik Ticaret Yasası’nın kapsamı, tartışmalı olarak dar görünmekle birlikte bir çakışma olacaktır. Nitekim bu düzenleme bunu dikkate alıyor ve 6563 sayılı Kanun’un öncelikli uygulanacağını (idari para cezaları açısından) belirtiyor. Yani bir eylem, her iki kanuna aykırı ise, 6563 sayılı Yasa’daki idari para cezası tatbik ediliyor ve buna karşılık, Rekabet Kanunundaki 16. madde uygulanmıyor" dedi.

Fakat bu hükme rağmen, neden aynı konunun iki yasa ile düzenlendiğini anlamanın güç olduğunun altını çizen Sanlı, "Yasa’daki temel sorun, 6/A yükümlülüklerinin son derece geniş olması. Bu bağlamda yoruma açık olduklarını söylemek gerekir. Mesela ayrımcı davranmama yükümlülüğü ya da şeffaf davranışlar sergilenmesi. Bu kavramlar tamamen yoruma açık. Dolayısıyla teşebbüslerin bu yükümlülüklere uygun tedbirleri nasıl alacakları belirsiz. İkincil düzenleme ile sorunların çözümleneceği düşünülebilir. Ancak bu düzenlemenin Rekabet Kurulu'nun takdir yetkisini olağan dışı genişlettiğinde tereddüt yok" ifadelerini kullandı.

'GELECEKTE GÜÇLÜ OLABİLECEKLERİ DE ETKİLİYOR'

Bir başka sorunun da, teşebbüslerin yükümlülüklere itiraz ve bunlara uymamama noktasında

savunma imkanlarının neler olduğunun belirsiz olması olduğunu kaydeden Sanlı, "Yine eleştirilebilecek bir husus, teşebbüslerin, hem kendilerinin önemli piyasa gücüne sahip

olmadıklarına dair yaptıkları itiraz, hem de muhtelif yükümlülüklerin uygunsuz olduğuna dair

(haklı gerekçe) itirazı yapmaları halinde, buradaki sürecin nasıl yürütüleceği hususunda

belirsizlik olması. Burada şeffaflık sağlamak adına, üçüncü kişilerin de katılımına imkan veren ve ayrıca tek aşamalı da olsa bir savunma imkanı öngören bir düzenleme yapılması gerekir.

Bir diğer sorun, önemli piyasa gücüne sahip teşebbüsler açısından, sadece şu anda değil,

gelecekte önemli piyasa gücüne sahip teşebbüs olabilecek teşebbüsler de, 6/a yükümlülüklerine tabi olabilecekler. Bu tabi ki ağır bir düzenleme. Yani henüz piyasa gücü yok, ancak yine de ağır yükümlülükler uygulanabilecek" dedi.