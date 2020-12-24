E vitamini hücrelerimizin serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı korunmasına yardımcı olur. Yağda çözünebilen vitaminlerden biri olduğundan gerektiğinde kullanılmak üzere karaciğerin yanı sıra dokularda, böbrekte, kalpte, kaslarda ve böbreküstü bezlerinde depolanır. Isıya ve pişirmeye karşı dayanıklıdır.
E Vitamini İçeren Besinler Nelerdir?
- Badem, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, fındık, ceviz gibi kuruyemişler
- Zeytinyağı gibi bitkisel yağlar
- Ispanak, marul, tere, maydanoz, lahana, brokoli, balkabağı, kereviz gibi sebzeler
- Ton balığı, somon, sardalye ve hamsi gibi balıklar
- Muz, kivi, avokado, mango gibi meyveler
- Domates, Patates
- Tahıllar, Tereyağı,
- Kırmızı et, Yumurta
E Vitaminin Faydaları Nelerdir?
- Bağışıklık sistemini güçlendirir
- Alyuvarların oluşumuna katkı sağlar
- Kanın pıhtılaşmasını önler, kan dolaşımını düzenler
- Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur
- Kolesterolü dengeler
- Damar sertleşmesini ve tıkanıklığını önler
- Yüksek tansiyonu düşürür, kılcal damar rahatsızlıklarını önler
- Tümör oluşumunu engelleyebildiğinden kansere karşı koruyucudur
- Hücrelerin yenilenmesini sağlayarak hücre yapısını korur
- Yaraların hızla iyileşmesini sağlar ve yara izlerini onarıp düzeltir
- A vitamini ve K vitamini ile demir ve selenyumu depolamaya yardımcı olur.
- Menopoza giren kadınların ilk dönem semptomlarını hafif atlatmasına yardımcı olur
- Adet sancılarını azaltır
- Diyabete bağlı ortaya çıkan komplikasyonları (özellikle gözle ilgili) geciktirir
- Göz sağlığına iyi gelir
- Düşük doğum ağırlıklı bebeklerdeki anemi ve solunum sıkıntısını önleyebilir
- İskelet, kalp ve düz kasının yapısal ve fonksiyonel bakımını sağlar
- Bacak kramplarını hafifletir
- Alzheimer hastalığının belirtilerini hafifletip ilerlemesini yavaşlatır
- Erkeklerin cinsel performansını artırabilir
- Cilt sorunlarına iyi gelir, cildi güzelleştirir
- Saç sağlığını korur
- Yaşlanma sürecini geciktirir.
- Vücuda alınan toksinlere karşı koruyucudur
YORUMLAR