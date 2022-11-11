e YDS sınavına sayılı saatler kalırken, ÖSYM sınav giriş belgelerini yayınlandı. Yaklaşık 5 bin kişinin katılım sağlayacağı sınavda, adaylara 80 soru için 180 dakika süre verilecek. Peki e YDS ne zaman, saat kaçta? 2022 e YDS sınavı hangi illerde yapılacak? İşte sınava ilişkin tüm ayrıntılar...