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        Haberler Basketbol EuroLeague EA7 Emporio Armani Milan, İspanyol basketbolcu Nikola Mirotic'i kadrosuna kattı - Basketbol Haberleri

        EA7 Emporio Armani Milan, İspanyol basketbolcu Nikola Mirotic'i kadrosuna kattı

        İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan Basketbol Takımı, Barcelona'dan ayrılan Karadağ asıllı İspanyol oyuncu Nikola Mirotic'i kadrosuna kattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 18:16
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        Nikola Mirotic'in yeni takımı belli oldu!
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        İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan Basketbol Takımı, Barcelona'dan ayrılan Karadağ asıllı İspanyol oyuncu Nikola Mirotic'i transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki pota altı oyuncusuyla 2026'ya kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Profesyonel kariyerine Real Madrid'de başlayan Mirotic, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls, New Orleans Pelicans ve Milwaukee Bucks formaları giydikten sonra 2019'da Barcelona'ya transfer oldu.

        Mirotic, takımıyla son 3 yılda Dörtlü Final'e kalma başarısı gösterdiği THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun en değerli oyuncusu seçildi.

        Kariyerinde 3 İspanya Ligi ve 4 İspanya Kupası zaferi yaşayan tecrübeli basketbolcu, geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde 15,4 sayı, 4,3 ribaunt, 1,2 asist ve 1 top çalma ortalamalarını yakaladı.

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