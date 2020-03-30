Yeni korona virüsü olan ve covid- 19 olarak adlandırılan ve bütün dünyada pandemi haline gelen korona virüsü cenderesine kapılmamak adına ülkemizde Bilim Kurulunun kararı ile yaklaşık 18 milyon öğrencinin eğitiminin aksamaması için uzaktan Eğitim sistemine geçildi. Buna istinaden EBA sistemine kullanıcıların nasıl girileceği merak konusu oldu. Peki, EBA öğretmen girişi nasıl yapılır? Ve öğretmenler öğrencilerine nasıl şifre oluşturur? Detayları ile araştırdık.

Eğitim Bilişim Ağı olan EBA' ya öğretmenlerin girişi öncelikle kişisel MEBBİS şifreleri ya da e-devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile rahatlıkla girebilecektir.

Ayrıca MEBBİS şifreleri haricinde Milli Eğitim Bakanlığına ait internet sitesinden, öğretmenlere çok daha detaylı olarak özel EBA kullanım simülasyonlarını da yayımlandı ve bu simülasyonlar yardımı ile öğretmenler, bu konuda ayrıntılı bilgiye bu videolardan kolaylıkla ulaşabileceklerdir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER EBA'YA NASIL GİRİŞ YAPACAK?

Öğretmenler öncelikle okul idaresinden e-Okul kullanıcı adı ve şifresi almaları gerekmektedir.

EBA'da sağ üst köşede "Giriş" seçeneğine tıklanacak.

Ardından karşınıza gelen seçeneklerden "MEBBİS Bilgileri İle Giriş" seçeneği tıklanacaktır.

Güvenlik Kodu ve TC kimlik Numarası girilecektir.

Ayrıca Mebbis Şifresi yerine idareden alınan E-Okul şifresi girilecektir.

Giriş Yap butonuna tıklayıp giriş yapılacak. Ayrıca MEB EBA'ya e-Devlet Giriş butonu da ekledi.



ÖĞRETMEN OLARAK ÖĞRENCİLERİM İÇİN EBA ŞİFRESİ NASIL OLUŞTURURUM?

Bu işlem, iki adımdan oluşmaktadır. İlk adım, öğrencinize tek kullanımlık şifre oluşturmaktır.

Şifre oluşturmaktaki ikinci adım ise bu tek kullanımlık şifreyi kullanarak öğrencinin kendi EBA şifresini belirlemesini sağlamaktır. Bunun için şu adımları izlemelisiniz:

EBA sistemine giriş yaptıktan sonra ekrandaki profil resminizin altında yer alan menüden “Öğrenci Şifresi Oluştur” butonuna seçiniz.

Daha sonra tek kullanımlık şifre vereceğiniz öğrencinizin TC Kimlik Numarasını giriniz.

Öğrencinin ya da velisinin e-posta adresini giriniz.

Öğrencinize ya da velisine ait cep telefonu numarasını giriniz.

“Şifre Oluştur” butonuna tıklayınız.

Sistemin belirlediği tek kullanımlık şifreyi öğrencinize veriniz.

Son olarak da öğrencinizden bu tek kullanımlık şifreyi kullanarak ve “Öğrenci Olarak EBA Şifremi Nasıl Oluştururum?” butonundan destek alarak kendi EBA şifresini oluşturmasını isteyiniz.