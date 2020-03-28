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EBA öğretmen girişi nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığınca, bütün dünyayı kasıp kavuran yeni tip Corona virüsü bilimsel adı ile Kovid-19 salgını sebebi ile eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından 23 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitim başladı. 2019-2020 eğitim yılı ikinci dönemine başlamasının ardından öğrenciler, eğitimlerine TRT EBA TV ve EBA'nın online sistemi ile devam etmektedirler. Bu sebeple öğrenci ve velilerin haricinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev alan öğretmenler de EBA öğretmen girişi hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, EBA öğretmen girişi nasıl yapılır? Konu ile ilgili detayları sizler için araştırdık.

EBA öğretmen girişi

EBA öğretmen girişi nasıl yapılır? sorusunu merak edenler için ayrıntılı yanıtlar hazırladık. İşte EBA öğretmen girişi yöntemi adım adım...

Öğretmenler EBA’ya Nasıl Giriş Yapacaklar?

Bilim kurulu önerisi ile Milli Eğitim Bakanlığınca uzaktan eğitim kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim görmeye devam edeceklerdir. EBA sistemini, özel okullar da dahil olmak üzere tüm e-okulda tanımlı kurumsal öğretmenler, öğrenciler ve veliler de giriş yapabiliyorlar. EBA girişi ile ilgili her konuda 'www.eba.gov.tr' adresinde "yardım" butonu altında ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır.

EBA GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Eğitim Bilişim Ağı olan EBA sistemine öğretmenler, kişisel MEBBİS şifreleri veya e-devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile erişebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, internet sitesinden öğretmenlere özel EBA kullanım simülasyonlarını da video ve görsellerle yayınlandı. Sisteme girecek öğretmenler, bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu videolardan kolaylıkla ulaşabilecekler.

Ücretli Öğretmenler EBA'ya Nasıl Giriş Yapacak?

  • Öğretmenler öncelikle okul idaresinden e-Okul kullanıcı adı ve şifresi almaları gerekmektedir.
  • EBA'da sağ üst köşede "Giriş" seçeneğine tıklanacak.
  • Ardından karşınıza gelen seçeneklerden "MEBBİS Bilgileri İle Giriş" seçeneği tıklanacaktır.
  • Güvenlik Kodu ve TC kimlik Numarası girilecektir.
  • Ayrıca Mebbis Şifresi yerine idareden alınan E-Okul şifresi girilecektir.
  • Giriş Yap butonuna tıklayıp giriş yapılacak. Ayrıca MEB EBA'ya e-Devlet Giriş butonu da ekledi.

 

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