Koronavirüse karşı etkisi kanıtlanmış olan Ebegümeci'nin faydaları da saymakla bitmiyor. Gerçek bir protein ve C vitamini deposudur. Kalsiyum ve fosfor bakımından zengin bir bitkidir. İçerdiği malvidin ve malvin maddeleri, ağız ve diş sağlığı için ideal koruyucudur. Bu şifalı bitki ile hazırlanan ebegümeci gargarası ağızdaki bakterilere karşı da güçlü bir pro-oxidant özelliğe sahiptir.

EBEGÜMECİ FAYDALARI NELERDİR?