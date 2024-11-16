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        Haberler Gündem Çevre Eber Gölü'nde komandolarla denetim | Son dakika haberleri

        Eber Gölü'nde sazlık yangınlarına karşı komandolarla denetim

        Afyonkarahisar'da son dönemde sazlıklarındaki yangınlarla gündeme gelen Eber Gölü'nde jandarma drone'la denetim yaparken, valilik tarafından girişin yasaklandığı göl çevresinde komandolar devriye atıyor. Ayrıca, Afyonkarahisar Valiliği'nde, Eber Gölü'nde ekolojik dengenin sürdürülebilir şekilde korunması amacıyla Vali Yardımcısı Vekili Ali Arıkan başkanlığında toplantı yapıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 18:18 Güncelleme: 16.11.2024 - 18:18
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        Eber Gölü'nde komandolarla denetim
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        Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçe sınırlarında bulunan, 10'a yakın köyde yaşayanların balıkçılık ve kamış üretiminde gelir kapısı olan Eber Gölü'ndeki sazlıklarda 21 Ekim'de yangın çıktı.

        Farklı noktalarda başlayıp, yayılan yangınlar rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yer yer bataklığa dönüşen ve araçların ilerlemesine izin vermeyen zemin yapısı nedeniyle kara ulaşımının güç olduğu göldeki yangınlara çoğunlukla havadan müdahale edildi.

        Helikopter ve uçakların müdahaleleriyle yangınlar geçen hafta kontrol altına alındı ancak yüzeydeki torf tabaka içten içe yanmaya devam etti.

        SÜRESİZ GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI

        Afyonkarahisar Valiliği geçen hafta göle girişleri süresiz yasaklama kararı aldı. Torf tabakanın içten içe yanması nedeniyle riskli alanlarda tedbir amacıyla jandarma ekipleri denetimler yaptı.

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        İl Jandarma Komutanlığı komando ekipleri drone'la kontrolünü sıklaştırdı. İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile gölde yapılan denetimleri paylaştı.

        Jandarma Komutanı Yağan paylaşımında, "Eber Gölü'nde, can ve mal güvenliğini sağlamak, canlı popülasyonunu korumak, biyoçeşitlik tahribatını engellemek amacı ile göl ve çevresinde aralıksız kontrol ve denetimlerimiz devam etmektedir" dedi.

        VALİLİKTE TOPLANTI YAPILDI

        Diğer yandan Afyonkarahisar Valiliği, Eber Gölü'nde ekolojik dengenin sürdürülebilir şekilde korunması amacıyla Vali Yardımcısı Vekili Ali Arıkan başkanlığında toplantı yapıldı.

        Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özdemir ve Moleküler Biyoloji Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş'in yer aldığı toplantıda göldeki doğal yaşamın sürdürülebilmesi için yapılması gerekenler görüşüldü.

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        #yerel haberler
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        #Eber Gölü
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