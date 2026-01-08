Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Ebeveynlerini öldürmekle suçlanan Nick Reiner'ın avukatı davadan çekildi

        Ebeveynlerini öldürmekle suçlanan Nick Reiner'ın avukatı davadan çekildi

        Yönetmen Rob Reiner ile Michele Singer Reiner'ı öldürmekle suçlanan oğulları Nick Reiner'ın avukatı, tam duruşma günü davadan çekildiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2026 - 12:36 Güncelleme: 08.01.2026 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avukatı davadan çekildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yönetmen Rob Reiner ile Michele Singer Reiner'ı bıçaklayarak öldürmekle suçlanan 32 yaşındaki oğulları Nick Reiner, tutuklu bulunduğu Los Angeles Hapishanesi'nde yargılanmayı bekliyor.

        Nick Reiner'ın savunmasını tanınmış avukat Alan Jackson'ın yapması bekleniyordu ancak Jackson şaşırtıcı bir şekilde davadan resmen çekildiğini açıkladı. Savcılık, Nick Reiner hakkında, anne ve babası; Michele Reiner ile Rob Reiner'ı öldürmekle suçlanarak, iki ayrı birinci derece cinayet suçlaması yöneltileceğini duyurmuştu.

        Avukat Alan Jackson
        Avukat Alan Jackson

        Alan Jackson, dün mahkemeye çıkarılan Nick Reiner'ın davasından çekilirken yerine bir kamu avukatı temsilci olarak tayin edildi. Deadline'a konuşan Jackson; "Çekilmekten başka seçeneğimiz olmadığını düşünüyorum" dedi.

        REKLAM
        Reiner çifti ve çocukları
        Reiner çifti ve çocukları

        Aile, New York Times'a yaptığı açıklamada, "Hukuki sürece son derece güvendiklerini ve hukuki süreçle ilgili konularda daha fazla yorum yapmayacaklarını" belirtti. Nick Reiner'ın davası, 23 Şubat'a ertelendi.

        Rob Reiner ve Nick Reiner
        Rob Reiner ve Nick Reiner

        Üç çocukları olan Rob Reiner ile Michele Singer Reiner, 14 Aralık'ta Los Angeles'taki evlerinde ölü bulunmuş, oğulları Nick ebeveynlerini öldürmekle suçlanmıştı. Nick Reiner'ın bağımlılıkla mücadele ettiği ve şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eski sevgilisi Merve'yi darbeden sanığa 'jet yargılama'; 5 yıl hapis cezası

        Eski kız arkadaşı Merve Ongun'u (25), sokak ortasında darbedip, ağır yaralayan Mertcan Kaan Bulut (27), tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

        #Rob Reiner
        #Nick Reiner
        #cinayet
        #dava
        #mahkeme
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        Deniz seferlerine fırtına engeli
        Deniz seferlerine fırtına engeli
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Suriye: Bugün SDG'ye saldıracağız
        Suriye: Bugün SDG'ye saldıracağız
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        Daha çocuklar! Eski iş arkadaşını kalbinden bıçakladı!
        Daha çocuklar! Eski iş arkadaşını kalbinden bıçakladı!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Guendouzi yola çıktı geliyor!
        Guendouzi yola çıktı geliyor!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Taksilere 'mali cihaz' zorunluluğu
        Taksilere 'mali cihaz' zorunluluğu
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        ABD, Venezuela petrolüne ilişkin planını açıkladı
        ABD, Venezuela petrolüne ilişkin planını açıkladı
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        İtalyan dağcıların Kaçkar'lara bırakmış! 54 yıl sonra bulundu
        İtalyan dağcıların Kaçkar'lara bırakmış! 54 yıl sonra bulundu
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Koopmeiners hamlesi!
        Koopmeiners hamlesi!
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        Trump, Petro ile telefonda görüştü