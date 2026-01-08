Ebeveynlerini öldürmekle suçlanan Nick Reiner'ın avukatı davadan çekildi

Yönetmen Rob Reiner ile Michele Singer Reiner'ı bıçaklayarak öldürmekle suçlanan 32 yaşındaki oğulları Nick Reiner, tutuklu bulunduğu Los Angeles Hapishanesi'nde yargılanmayı bekliyor.

Nick Reiner'ın savunmasını tanınmış avukat Alan Jackson'ın yapması bekleniyordu ancak Jackson şaşırtıcı bir şekilde davadan resmen çekildiğini açıkladı. Savcılık, Nick Reiner hakkında, anne ve babası; Michele Reiner ile Rob Reiner'ı öldürmekle suçlanarak, iki ayrı birinci derece cinayet suçlaması yöneltileceğini duyurmuştu.

Avukat Alan Jackson

Alan Jackson, dün mahkemeye çıkarılan Nick Reiner'ın davasından çekilirken yerine bir kamu avukatı temsilci olarak tayin edildi. Deadline'a konuşan Jackson; "Çekilmekten başka seçeneğimiz olmadığını düşünüyorum" dedi.

Reiner çifti ve çocukları

Aile, New York Times'a yaptığı açıklamada, "Hukuki sürece son derece güvendiklerini ve hukuki süreçle ilgili konularda daha fazla yorum yapmayacaklarını" belirtti. Nick Reiner'ın davası, 23 Şubat'a ertelendi.

Rob Reiner ve Nick Reiner

Üç çocukları olan Rob Reiner ile Michele Singer Reiner, 14 Aralık'ta Los Angeles'taki evlerinde ölü bulunmuş, oğulları Nick ebeveynlerini öldürmekle suçlanmıştı. Nick Reiner'ın bağımlılıkla mücadele ettiği ve şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilmişti.