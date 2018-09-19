Ebru Gündeş, New York'a ikinci kez anne olmak için mi gitti?

Habertürk yazarı Esin Övet, Ebru Gündeş'in New York seyahatini köşesine taşıdı. Övet, "VIP’den özel izinle gidişi falan konuşula dursun asıl duyduğuma göre Ebru Gündeş tekrar anne olmak istiyor. Çok kez bu konuda doktorlarla görüşen ve yardımlar alan Ebru Gündeş’in bu gidiş, gelişlerinden sonra bir bebek müjdesi gelir belli mi olur? Daha doğrusu olur mu olur? Olursa hiç şaşırmayacağım. Çünkü son yıllarda hiçbir şeye gerçekten hiç ama hiç şaşırmıyorum." ifadelerini kullandı