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HaberlerFiskosEbru Polat dayanamadı! Ebru Polat mini etekli dansıyla çok konuşuldu - Magazin haberleri

Ebru Polat dayanamadı

Şarkıcı Ebru Polat, Ezhel'in AYA adlı şarkısında dans ettiği anları Instagram'ın hikaye bölümünden takipçileriyle paylaşmıştı. "Hiç ısrar etmeyin bunu asla ana sayfaya koymayacağım" ifadelerini kullanan şarkıcı dayanamadı. Polat, dans videosunu, "Hiperaktifim ve sürekli hareket halinde olmam gerekiyor" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı

Ebru Polat

Şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Cesur pozlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Polat, bu kez Ezhel'in AYA adlı şarkısında dans ettiği anları takipçileriyle paylaşmıştı.

"BENSİZ OLMAZ"

Altın rengi parlak mini elbisesiyle dikkat çeken Polat, şarkı eşliğinde dans ettiği anları sosyal medya hesabından, "Bensiz olmaz" notuyla yayınlamıştı. Ünlü şarkıcının dans figürleri dikkat çekmişti.

"PAYLAŞMAYACAĞIM" DEMİŞTİ AMA...

Instagram'ın hikaye bölümünden o anları yayınlayan Polat, takipçilerinden gelen isteklerin ardından, "Hiç ısrar etmeyin bunu asla ana sayfaya koymayacağım. Uğraşamam vallahi kimseyle. Her yerde kendimi görmek istemiyorum şu an. Kendi sevenlerim görsün yeter" açıklamasını yapmıştı.

EBRU POLAT DAYANAMADI

"Hiç ısrar etmeyin bunu asla ana sayfaya koymayacağım" diyen Polat, gelen isteklerin ardından aynı videoyu profilinde paylaştı. Instagram hesabından 1.2 milyon takipçisi bulunan Polat, şu ifadeleri kullandı:

"HİPERAKTİFİM"

Normalde paylaşmayacaktım ama zaten bütün sayfalar paylaşmış bir bende yok. Paylaşayım madem. Bu arada 'İşi, gücü yok' demeyin; 5 şirket, konserler vs... Eğitim yok demeyin; Hukuk fakültesi mezunu ve psikoloji yüksek lisans... Yani her şey var. Sadece hiperaktifim o kadar. Sürekli hareket halinde olmam gerekiyor, sıkılıyorum yoksa ve en az sizler kadar özgür hareket etmek istiyorum. Siz yapınca bir şey olmuyor, biz yapınca 'tu kaka'. Ayrıca dans etmeyi beceremesem de seviyorum.

 

 

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