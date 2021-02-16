Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Ebru Şahin kimdir? Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman'dan ayrıldı mı? İşte Ebru Şahin hakkında merak edilenler

Epey aktif kullandığı sosyal medya hesabını kapatan oyuncu Ebru Şahin, magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyanın tanıdık yüzlerinden biri olan Ebru Şahin araştırılıyor. Ebru Şahin kimdir? Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman'dan ayrıldı mı? İşte Ebru Şahin hakkında merak edilenler

Ebru Şahin kimdir? Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman'dan ayrıldı mı? İşte Ebru Şahin hakkında merak edilenler

Bir süredir ATV'nin sevilen dizisi Hercai'de rol alan Ebru Şahin gerek dizideki performansıyla gerekse özel hayatındaki hareketlilikle sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Ebru Şahin bu kez de sosyal medya hesabını kapatmasıyla gündeme geldi. Ebru Şahin kimdir? Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman'dan ayrıldı mı? İşte Ebru Şahin hakkında merak edilenler

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşamıştır.

EBRU ŞAHİN'İN OYNADIĞI DİZİLER

Diziler
YılBaşlıkRolüNotlar
2017SavaşçıDidemYardımcı karakter
2017-2018İstanbullu GelinBurcu SelimerYardımcı karakter
2018Yasak ElmaHiraYardımcı karakter
2019-HercaiReyyan ŞadoğluBaşrol oyuncusu
2019Şuursuz AşkMenekşeBaşrol oyuncusu

EBRU ŞAHİN SEVGİLİSİ CEDİ OSMANDAN AYRILDI MI?

Ebru Şahin'in sosyal medya hesaplarını kapatması birçok dedikoduyu da beraberinde getirdi. Bir süredir birlikte olduğu Cedi Osmanla ayrıldığı bile söylenmeye başladı. Ebru Şahin'in menajeri bir açıklama yaparak sosyal medya hesaplarını kapatmasının sebebinin sosyal medya detoksu olduğunu, Cedi Osman'la ayrıldığının doğru olmadığını söyledi.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Uyanış Büyük Selçuklu Melik Tapar kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Melik Tapar neden ve nasıl öldü?
BİYOGRAFİUyanış Büyük Selçuklu Melik Tapar kimdir?
Sultan Melikşah nasıl öldü? Selçuklu Sultan Melikşah kaç yaşında, neden vefat etti? Biyografisi
BİYOGRAFİSultan Melikşah nasıl vefat etti?
Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? Survivor Aleyna Çalışkan kaç yaşında ve nereli?
BİYOGRAFİSurvivor Aleyna Çalışkan kimdir?
Survivor Çağrı Atakan kimdir, oynadığı diziler hangileri? BİOGRAFİ: Çağrı Atakan kaç yaşında ve nereli?
BİYOGRAFİSurvivor Çağrı Atakan kimdir?
Survivor Öykü Uysal kimdir, evli mi, eşi kimdir? HAYATI: Survivor Öykü Uysal kaç yaşında, boyu kaç?
BİYOGRAFİSurvivor Öykü Uysal kimdir?
Survivor Berkay Yuvakuran kimdir, kaç yaşında? Survivor Berkay Yuvakuran boyu kaç, nereli?
BİYOGRAFİSurvivor Berkay Yuvakuran kimdir?
Survivor Yiğit kimdir? Survivor Yiğit Oruçoğlu kaç yaşında ve nereli? BİYOGRAFİ
BİYOGRAFİSurvivor Yiğit kimdir?
Survivor Steven Salam kimdir? Survivor Steven Salam hangi ülkenin vatandaşı?
BİYOGRAFİSurvivor Steven Salam kimdir?
Survivor Gonca Kakar kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Gonca Kakar kaç yaşında ve nereli?
BİYOGRAFİSurvivor Gonca Kakar kimdir?
Survivor Öykü Çelik kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Öykü hakkında
BİYOGRAFİSurvivor Öykü Çelik kimdir?