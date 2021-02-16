Bir süredir ATV'nin sevilen dizisi Hercai'de rol alan Ebru Şahin gerek dizideki performansıyla gerekse özel hayatındaki hareketlilikle sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Ebru Şahin bu kez de sosyal medya hesabını kapatmasıyla gündeme geldi. Ebru Şahin kimdir? Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman'dan ayrıldı mı? İşte Ebru Şahin hakkında merak edilenler

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşamıştır.

EBRU ŞAHİN'İN OYNADIĞI DİZİLER

Diziler Yıl Başlık Rolü Notlar 2017 Savaşçı Didem Yardımcı karakter 2017-2018 İstanbullu Gelin Burcu Selimer Yardımcı karakter 2018 Yasak Elma Hira Yardımcı karakter 2019- Hercai Reyyan Şadoğlu Başrol oyuncusu 2019 Şuursuz Aşk Menekşe Başrol oyuncusu

EBRU ŞAHİN SEVGİLİSİ CEDİ OSMANDAN AYRILDI MI?

Ebru Şahin'in sosyal medya hesaplarını kapatması birçok dedikoduyu da beraberinde getirdi. Bir süredir birlikte olduğu Cedi Osmanla ayrıldığı bile söylenmeye başladı. Ebru Şahin'in menajeri bir açıklama yaparak sosyal medya hesaplarını kapatmasının sebebinin sosyal medya detoksu olduğunu, Cedi Osman'la ayrıldığının doğru olmadığını söyledi.

