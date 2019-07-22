Ebru Şahin attığı tweet sonrası hayranları onu sosyal medyada gündem yaptı. Başarılı oyuncu Ebru Şahin ilk ödül heyecanını böyle duyurdu.
— rebrusahin (@rebrusahin) July 22, 2019
EBRU ŞAHİN KİMDİR?
Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi almıştır.
Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, 1.66 metre boyunda, 54 kilo ve Boğa burcudur.
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