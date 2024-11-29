Ebru Şam, Alper Eskalen ile aşk yaşıyor
2009 Türkiye Güzeli Ebru Şam, Alper Eskalen ile aşk yaşıyor
Giriş: 29.11.2024 - 20:45 Güncelleme: 29.11.2024 - 20:48
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2009 Türkiye Güzeli seçilen Ebru Şam, yeni bir aşka yelken açtı.
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Geçmişte meme kanser tedavisi gören tescilli güzel, sağlık sorunlarını atlattıktan sonra Almanya'ya yerleşmiş ve kariyerine ara vermişti.
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Ebru Şam, geçtiğimiz haftalarda Alper Eskalen ile aşk yaşadığını duyurdu. Eskalen, birlikte oldukları bir fotoğrafı paylaşarak; "Güneşten daha sıcak olan tek kişi" notunu düştü.